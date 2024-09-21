Захищала активістів, а потім стала зрадницею України і зреклася сина: де зараз скандальна Тетяна Монтян і що говорить про війну

Постійна учасниця інформаційних спецоперацій РФ, спрямованих проти України

Лише у лютому 2023 року Служба безпеки України висунула звинувачення проти прокремлівської пропагандистки Тетяни Монтян. Було зібрано переконливі докази, що вона відкрито підтримує російську збройну агресію проти України.

Наразі проросійська пропагандистка, яка побудувала кар’єру в Україні, продовжує брати активну участь в інформаційно-психологічних операціях російських спецслужб. "Телеграф" розповідає чим відома Тетяна Монтян, що говорить про війну в Україні, де зараз і як виглядає зрадниця.

Що відомо про Тетяну Монтян

Монтян має давні зв’язки із Росією. Народившись у Керчі, вона закінчила школу у Херсоні, а потім вступила на юридичний факультет Московського державного університету імені Ломоносова.

Монтян у молодості

На другому курсі Монтян обрала темою своєї курсової роботи дослідження "Зеленої книги" лівійського диктатора Муаммара Каддафі, а на третьому — вивчення "Доктрини божественної еманації у верховній владі в шиїтському ісламі та теократична держава аятолли Хомейні в Ірані". Практику Монтян проходила у Московському карному розшуку.

1994 року Монтян повернулася до України. За рік вона переїхала до Києва, де почала працювати адвокатом у Київській міській колегії адвокатів, зосередивши свою діяльність переважно на кримінальних справах.

Захищала активістів

Першою резонансною справою адвоката Монтян стала так звана "справа 9 березня", в якій фігурували учасники акції протесту "Україна без Кучми" у 2001 році, серед яких був колишній голова ВР Олександр Мороз. Служба безпеки порушила справу проти 19 активістів УНА-УНСО. Монтян не змогла довести невинність своїх підзахисних у суді, а проти неї самої було порушено кримінальну справу за "опір співробітникам міліції". У 2005 році ця справа була закрита у зв’язку із закінченням терміну давності.

Монтян здобула репутацію відомого громадського діяча. Вона активно захищала жертв "чорних рієлторів", брала участь у русі за збереження архітектурної та історичної спадщини Києва, допомагала боротися з рейдерами та підтримувала столичних художників, позбавлених своїх майстерень.

2012 року вона брала участь у виборах до Верховної Ради, посівши п’яте місце серед кандидатів. У ході передвиборчої кампанії вона наголошувала, що її партія підтримує право представників ЛГБТ-спільноти на створення сімей та усиновлення дітей. 2015 року Монтян брала участь у виборах мера Києва.

Що пішло не так з Монтян

Під час Революції гідності 2014 року Монтян була проти повалення Януковича, називаючи те, що відбувається на Майдані, "олігархічним заколотом", а самих учасників — "майдаунами". Нову владу після Євромайдану називає "хунтятами". Згодом адвокат почала з’являтися на проросійських пропагандистських телеканалах.

Стала відома своїми українофобськими та проросійськими поглядами, підтримкою сепаратистів з ОРДЛО, а також частими виступами на російських пропагандистських каналах. У грудні 2014 року вона зустрілася з лідером терористичного гурту "Призрак" Олексієм Мозговим, якого було вбито 23 травня 2015 року.

Монтян із Мозговим та іншими терористами. Фото: facebook.com/tetiana.montian

Після цих "подорожей" та спілкування з бойовиками, чиї руки вже були по лікоть у крові українців, Тетяну Монтян було внесено до бази сайту "Миротворець".

Монтян в окупованій Горлівці. Фото: dsnews.ua

12 серпня 2016 року на кордоні з Польщею митники Монтян та її чоловіка не пропустили до Євросоюзу. "Скоро прийде Росія, і вас усіх повішать на телеграфних стовпах. І я буду цьому дуже рада. Так вам і треба, скотам", — тоді видала Тетяна.

2021 року Монтян прийшла на парад бойовиків так званої "ДНР" у тимчасово окупованому Донецьку до Дня Перемоги та принесла портрет Семена Зеленського, який загинув у Другій світовій дідуся президента України Володимира Зеленського.

17 лютого 2022 року на засіданні Ради безпеки ООН Тетяна Монтян виступила в ролі "свідка" на підтримку Росії, заявивши, що Захід прагне "спровокувати війну з Росією на території України", повторила проросійську тезу про "зовнішнє управління" і назвала Україну "колонією колективного Заходу".

Сім’я Тетяни Монтян

Вдова Юрія Василенка, який з 1994 по 2005 рік обіймав посаду судді Київського міського (апеляційного) суду, помер 4 листопада 2019 року. У Монтян четверо синів: близнюки Богдан та Ярослав (1997), а також Вадим (1999) та Владислав (2002).

Монтян із синами. Фото: dsnews.ua

Коли стало відомо, що її син, відомий кіберспортсмен Богдан Iceberg Василенко, допомагає українській армії, в Росії вибухнув гучний скандал, а сама Монтян зреклася рідного сина та інших дітей, які стали на бік України: "Те, що він несе, — це повний треш, і самі розумієте, як я до цього ставлюсь. І він буде за це, за все, що він зробив, відповідати самостійно".

Де зараз і як виглядає Тетяна Монтян

Сьогодні Монтян активно займається відверто антиукраїнською діяльністю: дає пропагандистам інтерв’ю та записує антиукраїнські ролики на російській недоверсії YouTube.

Сьогодні, найімовірніше, Монтян знаходиться у Білорусі.

На момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну відпочивала в Єгипті, про що розповідала на своїй сторінці в Інстаграмі.

Нагадаємо, що у 2014 році мер Слов’янська назвала російських бойовиків "нашими, донецькими хлопцями". Раніше "Телеграф" писав, де зараз скандальна Неля Штепа.