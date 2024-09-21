Защищала активистов, а потом стала предательницей Украины и отреклась от сына: где сейчас скандальная Татьяна Монтян и что говорит о войне

Постоянная участница информационных спецопераций РФ, направленных против Украины

Лишь в феврале 2023 года Служба безопасности Украины выдвинула обвинения против прокремлевской пропагандистки Татьяны Монтян. Были собраны убедительные доказательства, что она открыто поддерживает российскую вооруженную агрессию против Украины.

В настоящее время пророссийская пропагандистка, построившая карьеру в Украине, продолжает активно участвовать в информационно-психологических операциях российских спецслужб. "Телеграф" рассказывает, чем известна Татьяна Монтян, что говорит о войне в Украине, где сейчас и как выглядит предательница.

Что известно о Татьяна Монтян

Монтян имеет давние связи с Россией. Родившись в Керчи, она окончила школу в Херсоне, а затем поступила на юридический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова.

Монтян в молодости

На втором курсе Монтян выбрала темой своей курсовой работы исследование "Зеленой книги" ливийского диктатора Муаммара Каддафи, а на третьем — изучение "Доктрины божественной эманации в верховной власти в шиитском исламе и теократическое государство аятоллы Хомейни в Иране". Практику Монтян проходила в Московском уголовном розыске.

В 1994 году Монтян вернулась в Украину. Через год она переехала в Киев, где начала работать адвокатом в Киевской городской коллегии адвокатов, сосредоточив свою деятельность преимущественно на уголовных делах.

Защищала активистов

Первым резонансным делом адвоката Монтян стало так называемое "дело 9 марта", в котором фигурировали участники акции протеста "Украина без Кучмы" в 2001 году, среди которых был бывший глава ВР Александр Мороз. Служба безопасности возбудила дело против 19 активистов УНА-УНСО. Монтян не смогла доказать невиновность своих подзащитных в суде, а против нее самой было возбуждено уголовное дело за "сопротивление сотрудникам милиции". В 2005 году это дело было закрыто в связи с истечением срока давности.

Монтян приобрела репутацию известного общественного деятеля. Она активно защищала жертв "черных риэлторов", участвовала в движении за сохранение архитектурного и исторического наследия Киева, помогала бороться с рейдерами и поддерживала столичных художников, лишенных своих мастерских.

В 2012 году она участвовала в выборах в Верховную Раду, заняв пятое место среди кандидатов. В ходе предвыборной кампании она подчеркивала, что ее партия поддерживает право представителей ЛГБТ-сообщества на создание семей и усыновление детей. В 2015 году Монтян брала участие в выборах мэра Киева.

Что пошло не так с Монтян

Во время Революции достоинства 2014 года Монтян была против свержения Януковича, называя происходящее на Майдане "олигархическим мятежом", а самых участников — "майдаунами". Новую власть после Евромайдана называет "хунтятами". Впоследствии адвокат стала появляться на пророссийских пропагандистских телеканалах.

Стала известна своими украинофобскими и пророссийскими взглядами, поддержкой сепаратистов из ОРДЛО, а также частыми выступлениями на российских пропагандистских каналах. В декабре 2014 года она встретилась с лидером террористической группы "Призрак" Алексеем Мозговым, который был убит 23 мая 2015 года.

Монтян с Мозговым и другими террористами. Фото: facebook.com/tetiana.montian

После этих "путешествий" и общения с боевиками, чьи руки уже были по локоть в крови украинцев, Татьяна Монтян была внесена в базу сайта "Миротворец".

Монтян в оккупированной Горловке. Фото: dsnews.ua

12 августа 2016 года на границе с Польшей таможенники Монтян и ее мужа не пропустили в Евросоюз. "Скоро придет Россия, и вас всех повешат на телеграфных столбах. И я буду этому очень рада. Так вам и надо, скотам", — тогда выдала Татьяна.

В 2021 году Монтян пришла на парад боевиков так называемой "ДНР" во временно оккупированном Донецке ко Дню Победы и принесла портрет Семена Зеленского, погибшего во Второй мировой дедушки президента Украины Владимира Зеленского.

17 февраля 2022 года на заседании Совета безопасности ООН Татьяна Монтян выступила в роли "свидетеля" в поддержку России, заявив, что Запад стремится "спровоцировать войну с Россией на территории Украины", повторила пророссийскую тезу о "внешнем управлении" и назвала Украину "колонией коллективного Запада".

Семья Татьяны Монтян

Вдова Юрия Василенко, который с 1994 по 2005 год занимал должность судьи Киевского городского (Апелляционного) суда, скончался 4 ноября 2019 года. У Монтян четверо сыновей: близнецы Богдан и Ярослав (1997), а также Вадим (1999) и Владислав (2002).

Монтян с сыновьями. Фото: dsnews.ua

Когда стало известно, что ее сын, известный киберспортсмен Богдан Iceberg Василенко, помогает украинской армии, в России разразился громкий скандал, а сама Монтян отреклась от родного сына и других детей, которые стали на сторону Украины: "То, что он несет, – это полный треш, и сами понимаете, как я к этому отношусь. И он будет за это, за все, что он сделал, отвечать самостоятельно".

Где сейчас и как выглядит Татьяна Монтян

Сегодня Монтян активно занимается откровенно антиукраинской деятельностью: дает пропагандистам интервью и записывает антиукраинские ролики на российской недоверсии YouTube.

Сегодня, вероятнее всего, Монтян находится в Беларуси.

На момент полномасштабного вторжения России в Украину отдыхала в Египте, о чем рассказывала на своей странице в Инстаграме.

Напомним, что в 2014 году мэр Славянская назвала российских боевиков "нашими, донецкими ребятами". Ранее "Телеграф" писал, где сейчас скандальна Неля Штепа.