Не любив Кучму, 5 разів балотувався у президенти і був звинувачений у проросійській політиці: скандали ексголови ВР Мороза та де він зараз

Саме Мороз оприлюднив "плівки Мельниченка" і був учасником акції "Україна без Кучми"

Багаторічний лідер Соціалістичної партії України Олександр Мороз навіть у 80 років залишається активним громадським діячем та дає інтерв'ю відомими українським ЗМІ. Він був двічі Головою Верховної Ради та 5 разів був кандидатом у президенти України.

Останній раз Олександр Мороз балотувався на президентський пост у 2019 році, тоді переміг Володимир Зеленський. "Телеграф" розповідає, що відомо про українського політика, в яких скандалах засвітилося його ім'я та де він знаходиться зараз.

Що відомо про Олександра Мороза

Народився 29 лютого 1944 року в селі Буда Таращанського району Київської області. У 1965 році завершив навчання в Українській сільськогосподарській академії, здобувши спеціальність інженера-механіка. У 1983 році закінчив Вищу партійну школу при ЦК Компартії України та отримав диплом політолога.

Олександр Мороз під час служби у Радянській армії. Фото: espreso.tv

У 1990 році був обраний народним депутатом України. Тоді ж очолив комуністичну більшість, відому як "Група 239". Після заборони КПУ виступив одним з ініціаторів створення Соціалістичної партії України і став її лідером. І лише у 2014 році Мороз оголосив про свій вихід.

Звернення Олександра Мороза. Фото: dostyp.com.ua

У травні 1994 року став головою ВРУ, а в червні 1994 року вперше балотувався на пост президента, де посів 3 місце. Олександр Мороз був кандидатом у президенти України ще 4 рази: у 1999, 2004, 2010 та 2019 році. Політик був двічі Головою ВРУ: у 1994-1998 та 2006-2007 рік.

28 червня 1996 року. Мороз і Кучма після ухвалення Конституції України. Фото: espreso.tv

Особисте життя Олександра Мороза

Політик був одружений з Валентиною Мороз з 1965 року, яка померла 4 березня 2021 року. Має двох дочок – Ірину та Руслану, які подарували йому 5 онуків. Його захоплення – поезія, і він є автором кількох поетичних збірок, а також книг, присвячених політичній ситуації в Україні.

Олександр Мороз з дружиною Валентиною. Фото: antikor.com.ua

Політичні скандали Олександра Мороза

Восени 2000 року під час парламентського засідання Олександр Мороз оприлюднив так звані "плівки Мельниченка", що стало початком так званого "касетного скандалу". На них були записи розмов, які нібито таємно зробив у кабінеті тодішнього президента Леоніда Кучми майор охорони Микола Мельниченко. Зокрема, в одному з фрагментів чоловік з голосом, схожим на Кучму, віддавав наказ іншому чоловікові з голосом, схожим на тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Мороз також був активним учасником акції "Україна без Кучми" (УБК), протести якої відбулися з 2000 по 2001 рік.

Акції протесту 6 лютого 2001 року. Фото: wikipedia

Після того, як у 2006 році Мороз перейшов на бік Партії регіонів та КПУ, народний депутат Олег Ляшко заявив, що лідер Соціалістичної партії начебто попросив у "регіоналів" 300 мільйонів доларів за "зраду" помаранчевих.

У 2004 році Олександра Мороза звинуватили у співпраці з іракським диктатором Саддамом Хусейном. Міжнародна група інспекторів, яка досліджувала ситуацію в Іраку, оприлюднила документ, згідно з яким Саддам обіцяв українському політику нафту за пільговою ціною в обмін на допомогу у скасуванні санкцій ООН проти Іраку.

Звинувачення в проросійській політиці

Після завершення політичної кар'єри Олександр Мороз зайнявся написанням віршів. У 2018 році він став лауреатом літературного конкурсу "Коронація слова" за свою поетичну збірку "Новинарня". У своїй промові політик поскаржився на те, що держава не піклується про культуру. Це дуже зачепило засновника конкурсу Юрія Логуша, який звинуватив саме Мороза у проросійській політиці, яка привела до війни. Логуш вимагав від нього публічних вибачень, проте Олександр Мороз не вибачився.

Де зараз Олександр Мороз

Оскільки СПУ, якій політик присвятив багато років, підпала під заборону, Олександр Мороз заснував нову партію під назвою "Соціалістична партія Олександра Мороза". Тому, ймовірно, що і сам діяч залишається в Україні. Точне місце перебування Мороза невідоме.

Нагадаємо, що у 2014 році мер Слов'янська назвала російських боєвиків "нашими, донецькими хлопцями". Раніше "Телеграф" писав, де зараз скандальна Неля Штепа.