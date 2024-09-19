Внучка "повернула" у велику політику, але швидко опинився у "Миротворці": скандали першого прем’єр-міністра України Вітольда Фокіна і де він зараз

Особистість 91-річного дідуся співачки Маші Фокіної огорнута скандалами

Перший прем’єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін мав можливість відіграти ключову роль у відновленні миру на Донбасі, але через свої суперечливі заяви у 2020 році одіозний політик швидко закінчив свою кар’єру переговорника.

25 жовтня Фокіну виповнюється 92 роки. Він народився у селі Новомиколаївка, тодішня Дніпропетровська область, нині Запорізька область, але провів свою молодість на Луганщині та став першим офіційним прем’єр-міністром незалежної України. "Телеграф" розповідає про Вітольда Фокіна, які скандали огорнули його особистість і де він зараз.

Що відомо про Вітольда Фокіна

Народився 1932 року в сім’ї педагогів. Здобув освіту в галузі розробки родовищ корисних копалин, закінчивши у 1954 році Дніпропетровський гірничий інститут. Після завершення навчання був направлений до Луганської області, де обіймав керівні посади на шахтах та підприємствах у містах Антрацит, Красний Луч, Первомайськ та Свердловськ (зараз Довжанськ).

Студент Вітольд Фокін у Дніпропетровському гірничому інституті, 1952 рік. Фото: gordon.com.ua

Політична діяльність Фокіна розпочалася у 1971 році з роботи у Держплані УРСР, де до 1987 року він досяг посади керівника. З 1990 року протягом двох місяців обіймав посаду заступника голови Ради міністрів, а вже у жовтні став в.о. голови Ради Міністрів України.

Леонід Кучма та Вітольд Фокін. Фото: parlament.ua

1991 року Вітольд Фокін офіційно очолив уряд і, після здобуття Україною незалежності, зберіг посаду прем’єр-міністра. У вересні 1992 року подав у відставку, а його місце зайняв Леонід Кучма, дружина якого народилася в Росії.

Сім’я Вітольда Фокіна

2023 року померла дружина Фокіна — Таміла Григорівна. Має двох дітей: сина Ігоря та дочку Наталю. Син Вітольда Павловича раніше був заступником голови СП "Девон", займається банківсько-фінансовою інвестиційною діяльністю.

Ігор одружений, і в цьому шлюбі народилася онука Фокіна – Маша Фокіна, відома українська співачка. З боку дочки Наталії Вітольд Фокін має онука Олега та правнука Олексія.

Маша Фокіна зі своїм дідусем та бабусею. Фото: instagram.com/mashafokina

Співачка із батьком Ігорем Фокіним. Фото: instagram.com/mashafokina

Вітольд Фокін у ТКГ та подальші скандали

3 серпня 2020 року керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував Вітольду Фокіну приєднатися до української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, оскільки вважалося, що його образ буде позитивно сприйнятий на окупованих територіях. 18 серпня Зеленський призначив Вітольда Фокіна першим заступником голови делегації у ТКГ, проте менш ніж за два місяці президент України розчарувався у ньому.

З початку роботи у ТКГ Фокін зайняв явно проросійську позицію. Його висловлювання про засоби врегулювання військового конфлікту між Росією та Україною на Донбасі викликали бурхливу хвилю негативу. Фокін пропонував:

Провести вибори та надати Донбасу особливий статус

Амністувати проросійських бойовиків, яких назвав "повстанцями"

Також на засіданні комітету парламенту з державного будівництва та місцевого самоврядування Фокін заявив, що він не бачить прямої участі Росії на Донбасі. Після цієї заяви "Миротворець" додав Фокіна у свою базу з такою анотацією: "Провокатор. Свідома участь в антиукраїнських пропагандистських заходах, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичного життя в Україні. Заперечення російської агресії. Участь у спробах легалізації російсько-терористичних формувань на окупований та Луганської областей".

30 вересня Зеленський ухвалив рішення про звільнення Фокіна. Також вибухнув гучний скандал через заяву його онуки Маші Фокіної, яка повідомила в інтерв’ю програмі "Світське життя", що її дідусь опинився в ТКГ завдяки її тісній дружбі з Андрієм Єрмаком.

Де зараз Вітольд Фокін

Останній запис на сторінці Фокіна у Фейсбуці датується 2 квітня 2021 року. З 2022 року перший прем’єр-міністр України не давав жодних інтерв’ю та не був у медійному просторі. У березні 2022 року артистка розповіла, що будинок її дідуся зруйнувала російська ракета. Точне місцезнаходження колишнього політика невідоме.

Раніше "Телеграф" поспілкувався із першим прем’єр-міністром незалежної України Вітольдом Фокіним. В інтерв’ю колишній прем’єр розповів про причини розпаду СРСР і не лише.