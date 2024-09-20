"Родич" Азарова, який народився в Росії і став мером Сум: де зараз автор мему "Підпис здесь і підпис здесь" Геннадій Мінаєв

Це відео з тодішнім мером Сум бачив, мабуть, кожен українець

Колишній міський голова Сум Геннадій Мінаєв, якого у 2014 році змінив Олександр Лисенко, який попався на хабарі у жовтні 2023 року, запам’ятався більшості українцям своїм суржиковим перлом.

Мінаєв несподівано став дуже популярним на YouTube після того, як у 2010 році кілька разів перед камерами висловив вираз "підпис здесь і підпис здесь", маючи на увазі "підпис тут". Розповідаємо, що відомо про колишнього мера Сум і де він зараз.

Хто такий Геннадій Мінаєв

Народився 11 жовтня 1963 року у селі Велике Городище, що у Шебекінському районі Білгородської області (РФ), у родині педагогів. Там же закінчив середню школу, а 1986 року — у Харківському політехнічному інституті інженерно-фізичний факультет за спеціальністю "інженер-механік-дослідник у галузі динаміки та міцності машин".

Був у лавах Збройних Сил СРСР, працював інженером лабораторії міцності СКБ турбокомпресорних машин у Сумському НВО (науково-виробниче об’єднання), заступником директора науково-виробничого ТОВ "Комп’ютерні інформаційні технології". Як один із засновників цього підприємства, Геннадій Мінаєв обіймав посаду директора з 1998 по вересень 2005 року.

Сім’я Геннадія Мінаєва

Одружений з українкою, є син.

Геннадій Мінаєв у політиці

На інформаційному порталі Сумської міської ради пишуть, що Мінаєв був активним учасником Помаранчевої революції. Наприкінці 2004 року – одним з організаторів протестних акцій проти фальсифікацій виборів у Сумській області, пов’язаних із кланом Щербаня-Омельченка.

З травня 2005 року Мінаєв очолював Раду Сумського обласного об’єднання громадян "Громадська ініціатива "Нічна варта", а вже у жовтні став головою правління. 26 березня 2006 року Мінаєв був обраний мером Сум. 31 жовтня 2010 року сумчани переобрали Геннадія Мінаєва на другий термін.

"Підпис здесь і підпис здесь"

24 листопада 2010 року на одній із сесій Сумської міської ради Мінаєв, сам того не підозрюючи, став автором інтернет-мему. Тодішній мер Сум суржиком промовив кілька разів словосполучення "підписздесь", яке в його варіанті прозвучало як відома всім лайка.

"У мене є колізія, підпис здесь і підпис здесь", — сказав Мінаєв. Відео цього моменту тоді стало справжнім хітом в інтернеті:

Після цього Мінаєв дав невелике інтерв’ю програмі "ТСН. Особливе" на "1+1". У ньому він заявив, що українську мову розуміє, але погано нею розмовляє через російськомовне оточення. Також Мінаєв назвав себе "родичем Азарова", який також не був хорошим у знанні державної мови.

Де зараз Геннадій Мінаєв

25 лютого 2014 року Геннадій Мінаєв достроково склав повноваження міського голови Сум за власним бажанням після того, як його заплювали та закидали яйцями на церемонії прощання з активістом Олексієм Братушко.

Після цього чоловік практично зник з поля зору. У 2015 році дав невеликий коментар щодо Сумської ТЕЦ. 2016 року Мінаєв виграв суд у нардепа Олександра Сугоняко. Точне місцезнаходження ексмера Сум невідоме.

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