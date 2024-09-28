Ваше прізвище могло прийти в Україну з давньоримськими легіонами: перевірте своє

В українських прізвищ багато таємниць

На території сучасної України за її довгу історію проживала величезна кількість народів та племен. Багато хто з них зникли безслідно, але інші залишили свій відбиток у фольклорі, традиціях і навіть у прізвищах.

Напевно, може здатися дивним, але далека Римська імперія свого часу мала вплив і в наших землях. Наприклад, під її протекцію після занепаду стародавньої Греції перейшли поліси на узбережжі Чорного моря, а деякі форпости служили сторожовими заставами на узбережжі Дунаю та в інших місцях Криму та Одеської області.

Це може пояснити, звідки в українців могли з’явитися цікаві прізвища, які не пов’язані з традиційними слов’янськими словами.

До таких, наприклад, відноситься прізвище Скриба. Це давнє прізвище, яке походить від роду діяльності і давалося як прізвисько писарям. Швидше за все, воно не з’явилося в Україні, але було занесено сюди набагато пізніше.

А ось прізвище Галус має більш таємниче походження, проте складно не вказати на схожість зі словом "gallus", яке є романізованою версією назви народу галлів, які проживали на території Франції. Назва народу перекладається як "півень", який вони отримали за войовничість та бійцівський характер. До речі, в Україні також дуже популярне прізвище Галата, яким за часів стародавнього Риму називали всіх галлів, які жили за Рейном.

Цікавим також є прізвище Лаур, яке пов’язане зі словом "laurus", що позначає лавровий лист або лаврове дерево. У ті часи воно символізувало перемогу та славу. Воно примітне насамперед тим, що найчастіше зустрічається у Білгород-Дністровському районі Одеської області, де за давніх часів знаходився римський форпост Тира, який використовувався для захисту торговельних маршрутів та кордонів імперії.

Ну і нарешті можна звернути увагу і на те, що в Україні також є дуже рідкісне прізвище Марс, яке звучить просто як ім’я давньоримського бога війни.

Нагадаємо, що людям із козацького роду та отаманам тиснули відповідні родові імена. Деякі з них популярні й досі.