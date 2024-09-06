Ви є нащадком козацьких отаманів, якщо прізвище звучить так: перевірте своє

Якщо ваше прізвище таке, ви є нащадком отамана, кошового тощо.

Українські прізвища — це справжня скарбниця історії та культури нашого народу. Вони відображають не лише професії чи зовнішні ознаки наших предків, але й суспільний устрій минулих століть.

Особливе місце серед них посідають прізвища, пов'язані з козацькою добою. Ці родові назви часто вказують на приналежність до керівної верхівки козацтва.

Серед прізвищ, що вказують на високі козацькі чини, варто відзначити такі:

Гетьман та похідні від нього: Гетьманенко, Гетьманчук, Гетьманський, Гетьманцев.

Кошовий — вказує на керівника Запорозької Січі.

Полковченко, Полковниченко, Полковничук — нащадки полковників.

Сотник, Сотниченко, Сотничук — керівники козацьких сотень.

Осавула (також Осауленко, Осавуленко, Асауленко) — помічники старшини.

Хорунжий (Хоружий, Хорунженко) — прапороносці козацького війська.

Цікаво, що деякі прізвища вказують на різні роди військ:

Гармаш, Гармашенко — артилеристи.

Пушкар, Пушкаренко — також пов'язані з артилерією.

Компанієць, Компанійченко — вказують на належність до найманих військ.

Прізвище Козак та його варіанти (Козачок, Козаченко, Козачук) є одним з найпоширеніших в Україні. Воно зафіксоване у 15 областях країни. Не менш популярним є прізвище Запорожець, яке зустрічається у семи областях.

Ці прізвища — не просто слова. Вони є живим свідченням славного минулого України, і зберігають пам'ять про часи, коли козацтво було опорою української державності.

Раніше "Телеграф" писав, звідки походить відоме прізвище Кличко і скільки українців його носять. З'ясувалось, що про нього відомо небагато.