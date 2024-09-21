Ці прізвища давали сильним та непереможним українцям: знайдіть своє
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Деякі з них видозмінились
Українські прізвища мають різноманітне та цікаве походження, тому більшість з них може вказувати на ремесло вашого предка чи певні особливості зовнішності, характеру. Так, українцям, які вирізнялись своєю силою давали відповідні родові імена.
Як зазначив мовознавець Юрій Редько у своїй роботі "Сучасні українські прізвища", родових імен, які давалися людям міцної статури із надзвичайною фізичною силою не так вже й багато.
Деякі з них збереглись і до сьогодні, хоч могли і видозмінитись.
Які прізвища давали сильним людям в давнину:
- Дужий;
- Жилавий;
- Залізний;
- Міцний;
- Кремінь.
Родові імена, які мали люди з міцною статурою або ті, що були досить огрядними:
- Дебелий;
- Здоровега;
- Важкий;
- Годований;
- Товстий;
- Грубий;
- Барило;
- Широкий.
Також чоловікам, які часто перемагали в битві чи під час бійок давали відповідні прізвища. Намагаючись таким чином підкреслити їх силу та непереможність.
Серед цих прізвищ виділяють:
- Вернидуб;
- Вернигора;
- Вирвидуб;
- Завалинич;
- Убийвовк тощо.
Нагадаємо, що українці в давнину також давали прізвища, які мали захищати людину від лиха та нечистої сили. Такі родові імена ставали справжнім оберегом і наразі їх носять тисячі людей.
Раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища давали нечупарам та людям, які не слідкували за чистотою.