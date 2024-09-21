Ці прізвища давали сильним та непереможним українцям: знайдіть своє

Деякі з них видозмінились

Українські прізвища мають різноманітне та цікаве походження, тому більшість з них може вказувати на ремесло вашого предка чи певні особливості зовнішності, характеру. Так, українцям, які вирізнялись своєю силою давали відповідні родові імена.

Як зазначив мовознавець Юрій Редько у своїй роботі "Сучасні українські прізвища", родових імен, які давалися людям міцної статури із надзвичайною фізичною силою не так вже й багато.

Деякі з них збереглись і до сьогодні, хоч могли і видозмінитись.

Які прізвища давали сильним людям в давнину:

Дужий;

Жилавий;

Залізний;

Міцний;

Кремінь.

Родові імена, які мали люди з міцною статурою або ті, що були досить огрядними:

Дебелий;

Здоровега;

Важкий;

Годований;

Товстий;

Грубий;

Барило;

Широкий.

Також чоловікам, які часто перемагали в битві чи під час бійок давали відповідні прізвища. Намагаючись таким чином підкреслити їх силу та непереможність.

Серед цих прізвищ виділяють:

Вернидуб;

Вернигора;

Вирвидуб;

Завалинич;

Убийвовк тощо.

Нагадаємо, що українці в давнину також давали прізвища, які мали захищати людину від лиха та нечистої сили. Такі родові імена ставали справжнім оберегом і наразі їх носять тисячі людей.

Раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища давали нечупарам та людям, які не слідкували за чистотою.