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Ці прізвища давали сильним та непереможним українцям: знайдіть своє

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Українці Новина оновлена 21 вересня 2024, 18:25
Українці. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Деякі з них видозмінились

Українські прізвища мають різноманітне та цікаве походження, тому більшість з них може вказувати на ремесло вашого предка чи певні особливості зовнішності, характеру. Так, українцям, які вирізнялись своєю силою давали відповідні родові імена.

Як зазначив мовознавець Юрій Редько у своїй роботі "Сучасні українські прізвища", родових імен, які давалися людям міцної статури із надзвичайною фізичною силою не так вже й багато.

Деякі з них збереглись і до сьогодні, хоч могли і видозмінитись.

Які прізвища давали сильним людям в давнину:

  • Дужий;
  • Жилавий;
  • Залізний;
  • Міцний;
  • Кремінь.

Родові імена, які мали люди з міцною статурою або ті, що були досить огрядними:

  • Дебелий;
  • Здоровега;
  • Важкий;
  • Годований;
  • Товстий;
  • Грубий;
  • Барило;
  • Широкий.

Також чоловікам, які часто перемагали в битві чи під час бійок давали відповідні прізвища. Намагаючись таким чином підкреслити їх силу та непереможність.

Серед цих прізвищ виділяють:

  • Вернидуб;
  • Вернигора;
  • Вирвидуб;
  • Завалинич;
  • Убийвовк тощо.

Нагадаємо, що українці в давнину також давали прізвища, які мали захищати людину від лиха та нечистої сили. Такі родові імена ставали справжнім оберегом і наразі їх носять тисячі людей.

Раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища давали нечупарам та людям, які не слідкували за чистотою.

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#Прізвища #Походження