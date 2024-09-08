Гаряча кров та сильний характер: які прізвища давали лідерам в Україні, перевірте своє

Ці люди також могли бути і "душею" компанії

Більшість українських прізвищ мають різноманітне походження, яке вказує на рід діяльності чи певні риси характеру предків. Не виключенням стали й родові імена, що належали лідерам компаній та веселунам.

Як зазначає Юрій Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища", видатним особам в давнину давали відповідні родові імена. Вони вказували не тільки на лідерські здібності, а й на силу духу та характеру.

Лідери могли відстояти свою думку конструктивно і до них прислухався народ. При цьому вони не завжди були душею компанії, проте могли вести за собою суспільство та будувати його краще майбутнє.

У своїй роботі мовознавець наголошує, що більшість таких прізвищ належать видатним історичним особам, але це не тільки князям. До таких родових імен належать:

Вишневецький;

Виговський;

Заславський;

Корецький;

Косаківський;

Лукомський;

Любомирський;

Нимерович;

Ружинський;

Чорторийський;

Чернецький;

Хоткевич.

Які прізвища давали тим, кого називали "душею" компанії:

Веселий;

Потішний;

Смішко;

Сміянець;

Танцюра;

Гуляка;

Скочко.

Нагадаємо, що людям з козацького роду і отаманам давили відповідні родові імена. Деякі з них популярні й досі.

Раніше "Телеграф" розповідав, які родові імена давали корінним українцям.