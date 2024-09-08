Гаряча кров та сильний характер: які прізвища давали лідерам в Україні, перевірте своє
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Ці люди також могли бути і "душею" компанії
Більшість українських прізвищ мають різноманітне походження, яке вказує на рід діяльності чи певні риси характеру предків. Не виключенням стали й родові імена, що належали лідерам компаній та веселунам.
Як зазначає Юрій Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища", видатним особам в давнину давали відповідні родові імена. Вони вказували не тільки на лідерські здібності, а й на силу духу та характеру.
Лідери могли відстояти свою думку конструктивно і до них прислухався народ. При цьому вони не завжди були душею компанії, проте могли вести за собою суспільство та будувати його краще майбутнє.
У своїй роботі мовознавець наголошує, що більшість таких прізвищ належать видатним історичним особам, але це не тільки князям. До таких родових імен належать:
- Вишневецький;
- Виговський;
- Заславський;
- Корецький;
- Косаківський;
- Лукомський;
- Любомирський;
- Нимерович;
- Ружинський;
- Чорторийський;
- Чернецький;
- Хоткевич.
Які прізвища давали тим, кого називали "душею" компанії:
- Веселий;
- Потішний;
- Смішко;
- Сміянець;
- Танцюра;
- Гуляка;
- Скочко.
Нагадаємо, що людям з козацького роду і отаманам давили відповідні родові імена. Деякі з них популярні й досі.
Раніше "Телеграф" розповідав, які родові імена давали корінним українцям.