Рус

Гаряча кров та сильний характер: які прізвища давали лідерам в Україні, перевірте своє

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Українець Новина оновлена 08 вересня 2024, 16:02
Українець. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ці люди також могли бути і "душею" компанії

Більшість українських прізвищ мають різноманітне походження, яке вказує на рід діяльності чи певні риси характеру предків. Не виключенням стали й родові імена, що належали лідерам компаній та веселунам.

Як зазначає Юрій Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища", видатним особам в давнину давали відповідні родові імена. Вони вказували не тільки на лідерські здібності, а й на силу духу та характеру.

Лідери могли відстояти свою думку конструктивно і до них прислухався народ. При цьому вони не завжди були душею компанії, проте могли вести за собою суспільство та будувати його краще майбутнє.

У своїй роботі мовознавець наголошує, що більшість таких прізвищ належать видатним історичним особам, але це не тільки князям. До таких родових імен належать:

  • Вишневецький;
  • Виговський;
  • Заславський;
  • Корецький;
  • Косаківський;
  • Лукомський;
  • Любомирський;
  • Нимерович;
  • Ружинський;
  • Чорторийський;
  • Чернецький;
  • Хоткевич.

Які прізвища давали тим, кого називали "душею" компанії:

  • Веселий;
  • Потішний;
  • Смішко;
  • Сміянець;
  • Танцюра;
  • Гуляка;
  • Скочко.

Нагадаємо, що людям з козацького роду і отаманам давили відповідні родові імена. Деякі з них популярні й досі.

Раніше "Телеграф" розповідав, які родові імена давали корінним українцям.

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#Прізвища #Походження #Українські