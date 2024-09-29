Назвав Ляшка "ідіотом", хотів запровадити "рублі" і бився у прямому ефірі: де зараз колишній голова МОЗ Олег Мусій

Мусій координував медичний штаб "Євромайдану", але пізніше потрапив до низки скандалів

Український лікар Олег Мусій зміг побудувати недовгу політичну кар’єру. Він — колишній народний депутат та ексміністр охорони здоров’я України при уряді Арсенія Яценюка. Він також був одним з організаторів медичної служби під час Євромайдану, але його персона огорнута низкою скандалів.

Його звинувачували у "повному провалі та корупції". "Телеграф" розповідає, чим оскандалився Олег Мусій і де ексголова МОЗ перебуває зараз.

Хто такий Олег Мусій

Родом із Львівської області. Закінчив школу із золотою медаллю, а 1982 року став студентом лікувального факультету Київського медичного інституту ім. А. А. Богомольця, спеціальність "анестезіологія та реаніматологія". Паралельно займався науковими роботами. 2008 року закінчив Національну медичну академію післядипломної освіти імені П.Л. Шупика за спеціальністю "Організація та управління охороною здоров’я". Проходив стажування у Польщі, США, Фінляндії, Австрії та Німеччині.

Олег Мусій ліворуч. Фото: khmelnytsky.com.ua

Свого часу працював медбратом у відділенні реанімації Київської клінічної лікарні №25, а також лікарем анестезіологом-реаніматологом у Київському науково-дослідному інституті нейрохірургії.

З травня 1992 по 1994 рік працював лікарем у ДЮСШ "Нивки" ФК "Динамо" у Києві, потім 2 роки обіймав посаду заступника директора з медичних питань у СП "Адоніс". У період з 1997 по 2001 рік був директором та лікарем-консультантом у СП "Віола", потім був головою правління Київського лікарського товариства.

Вже у 2013 році Мусій стає помічником-консультантом народного депутата України, заступника міністра охорони здоров’я Романа Ілика. Під час Євромайдану наприкінці 2013 – на початку 2014 року був учасником "Медичної сотні" і займався координацією штабу. 27 лютого 2014 року як "безальтернативного кандидата" було призначено міністром охорони здоров’я при уряді Яценюка.

Скандали з Олегом Мусієм

Олег Мусій почав із призначення на посади своїх заступників людей, не пов’язаних із медициною. Так, Наталя Лісневська, юрист, та Юрій Савко, колишній політолог, отримали ключові позиції.

Реформи в МОЗ Мусій розпочав із легалізації спірної угоди: він так швидко розподілив по регіонах закуплені раніше машини швидкої допомоги, що уряд не встиг оскаржити закупівлю, проведену у 2013 році за завищеними цінами. Скасувати поспішну угоду було неможливо.

З лютого до жовтня 2014 року під керівництвом Мусія перебувала Державна санепідслужба. За його словами, за цей час він не отримав жодної скарги від підприємців на неправомірні перевірки. Заступник міністра Юлія Клименко, яка другий рік працювала над дерегуляцією економіки, заявляла виданню "НВ" для матеріалу "Санітари бізнесу: як обчищали підприємців інспектори санепідемслужби", що їй особисто надходили скарги від підприємців на дії інспекторів СЕС.

До початку осені 2014 року у Мусія виникли проблеми із підготовкою великих тендерів на закупівлю медичного обладнання, ліків та інших товарів. Він часто отримував догани за те, що не розпочинав попередніх переговорів з виробниками, особливо з вітчизняними. В результаті тендери відкладалися або проводилися з обмеженою кількістю учасників, що негативно позначалося на конкуренції, а відтак і на цінах та умовах закупівель. Дійшло до того, що Мусій запропонував бійцям АТО самим турбуватися про ліки. Нинішній глава МОЗ Віктор Ляшко у той період заявляв, що Мусій "не виправдав покладених на нього надій". У 2020 році сам Мусій назвав Ляшка "ідіотом" і дорікнув у непрофесіоналізмі.

20 жовтня 2014 року Яценюк на засіданні парламенту оголосив про усунення міністра Мусія з посади, пояснивши це "повним провалом та корупцією в МОЗ, за те, що не забезпечено закупівлю медичних препаратів та лікарських засобів, за те, що ціни на ліки як зростали, так і і зростають далі". Крім того, Олег Мусій – фігурант антикорупційних розслідувань за фактом податкових та владних зловживань.

Після цього Мусій приєднався до фракції "Блок Петра Порошенка", де займався питаннями охорони здоров’я та був членом груп міжпарламентських зв’язків з Німеччиною, Польщею, США, Грузією, Канадою, Австрією та Австралією.

11 серпня 2015 року нардеп представив законопроєкт про перейменування "копійки" на рубль, чим лише викликав сміх серед українців. 18 лютого 2016 року Мусій залишив парламентську коаліцію.

У 2018 році Мусій у прямому ефірі каналу "Прямий" побився з головою громадської організації "Пацієнти України" Дмитром Шерембеєм. Це сталося після взаємних звинувачень: Шерембей звинуватив Мусія у корупції, а той своєю чергою назвав опонента "класичним маніпулятором та брехуном". У відповідь на ці слова Шерембей вилив на Мусія склянку води, що стало причиною початку бійки.

Пізніше ексголова МОЗ звинуватив активіста у ймовірному зараженні ВІЛ через подряпини.

Де Олег Мусій зараз

З 2019 року Олег Мусій є позапартійним. Одружений з Наталією Храновською. Є дві доньки — Тетяна та Христина. Колишній глава МОЗ рідко коли з’являється у медійному просторі.

На сторінці Мусія у Фейсбуці зазначено, що зараз він, ймовірно, є генеральним директором Громадського союзу "Добровольча рятувальна група" DocRadar. Останній пост в соцмережі датується 27 липня, де Мусій вітає колег із Днем медика. Справжнє місцезнаходження колишнього нардепа невідоме.

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