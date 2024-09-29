Назвал Ляшко "идиотом", хотел ввести "рубли" и дрался в прямом эфире: где сейчас бывший глава Минздрава Олег Мусий

Мусий координировал медицинский штаб "Евромайдана", но позже попал в ряд скандалов

Украинский врач Олег Мусий смог построить недолгую политическую карьеру. Он — бывший народный депутат и экс-министр здравоохранения Украины при правительстве Арсения Яценюка. Он также был одним из организаторов медицинской службы во время Евромайдана, но его персона окутана рядом скандалов.

Его обвиняли в "полном провале и коррупции". "Телеграф" рассказывает, чем оскандалился Олег Мусий и где экс-глава Минздрава находится сейчас.

Кто такой Олег Мусий

Родом из Львовской области. Закончил школу с золотой медалью, а в 1982 году стал студентом лечебного факультета Киевского медицинского института им. А. А. Богомольца, специальность "анестезиология и реаниматология". Параллельно занимался научными работами. В 2008 году окончил Национальную медицинскую академию последипломного образования имени П.Л. Шупика по специальности "Организация и управление здравоохранением". Проходил стажировки в Польше, США, Финляндии, Австрии и Германии.

Олег Мусий слева. Фото: khmelnytsky.com.ua

В своем время работал медбратом в отделении реанимации Киевской клинической больницы № 25, а также врачом анестезиологом-реаниматологом в Киевском научно-исследовательском институте нейрохирургии.

С мая 1992 по 1994 год работал врачом в ДЮСШ "Нивки" ФК "Динамо" в Киеве, затем 2 года занимал должность заместителя директора по медицинским вопросам в СП "Адонис". В период с 1997 по 2001 год был директором и врачом-консультантом в СП "Виола", затем был председателем правления Киевского врачебного общества.

Уже в 2013 году Мусий становится помощником-консультантом народного депутата Украины, заместителя министра здравоохранения Романа Илыка. Во время Евромайдана в конце 2013 — начале 2014 года был участником "Медицинской сотни" и занимался координацией штаба. 27 февраля 2014 года как "безальтернативный кандидат" был назначен министром здравоохранения при правительстве Яценюка.

Скандалы с Олегом Мусием

Олег Мусий начал с назначения на должности своих заместителей людей, не связанных с медициной. Так, Наталья Лисневская, юрист, и Юрий Савко, бывший политолог, получили ключевые позиции.

Реформы в Минздраве Мусий начал с легализации спорной сделки: он так быстро распределил по регионам закупленные ранее машины скорой помощи, что правительство не успело оспорить закупку, проведенную в 2013 году по завышенным ценам. Отменить поспешную сделку уже было невозможно.

С февраля по октябрь 2014 года под руководством Мусия находилась Государственная санэпидслужба. По его словам, за все это время он не получил ни одной жалобы от предпринимателей на неправомерные проверки. Заместитель министра Юлия Клименко, которая второй год работала над дерегуляцией экономики, заявляла изданию "НВ" для материала "Санитары бизнеса: как обчищали предпринимателей инспекторы санэпидемслужбы", что ей лично поступали жалобы от предпринимателей на действия инспекторов СЭС.

К началу осени 2014 года у Мусия возникли проблемы с подготовкой крупных тендеров на закупку медицинского оборудования, лекарств и других товаров. Он часто получал выговоры за то, что не начинал предварительные переговоры с производителями, особенно с отечественными. В результате тендеры откладывались или проводились с ограниченным числом участников, что негативно сказывалось на конкуренции, а, следовательно, и на ценах и условиях закупок. Дошло до того, что Мусий предложил бойцам АТО самим беспокоиться о лекарствах. Нынешний глава Минздрава Виктор Ляшко в тот период заявлял, что Мусий "не оправдал возложенных на него надежд". В 2020 году сам Мусий назвал Ляшко "идиотом" и упрекнул в непрофессионализме.

20 октября 2014 года Яценюк на заседании парламента объявил об отстранении министра Мусия от должности, объяснив это "полным провалом и коррупцией в Минздраве, за то, что не обеспечена закупка медицинских препаратов и лекарственных средств, за то, что цены на лекарства как росли, так и растут дальше". Кроме того, Олег Мусий — фигурант антикоррупционных расследований по факту налоговых и властных злоупотреблений.

После этого Мусий присоединился к фракции "Блок Петра Порошенко", где занимался вопросами охраны здоровья и был членом групп по межпарламентским связям с Германией, Польшей, США, Грузией, Канадой, Австрией и Австралией.

11 августа 2015 года нардеп представил законопроект о переименовании "копейки" в рубль, что только вызвал смех среди украинцев. 18 февраля 2016 года Мусий покинул парламентскую коалицию.

В 2018 году Мусий в прямом эфире канала "Прямий" подрался с главой общественной организации "Пациенты Украины" Дмитрием Шерембеем. Это случилось после взаимных обвинений: Шерембей обвинил Мусия в коррупции, а тот в свою очередь назвал оппонента "классическим манипулятором и лжецом". В ответ на эти слова Шерембей вылил на Мусия стакан воды, что и стало причиной начала драки.

Позже экс-глава Минздрава обвинил активиста в вероятном заражении ВИЧ из-за царапин.

Где Олег Мусий сейчас

С 2019 года Олег Мусий внепартийный. Женат на Наталье Храновской. Есть две дочери — Татьяна и Кристина. Бывший глава Минздрава редко когда появляется в медийном пространстве.

На странице Мусия в Фейсбуке указано, что сейчас он, вероятно, является генеральным директором Общественного союза "Добровольческая спасательная группа" DocRadar. Последний пост в соцсети датируется 27 июля, где Мусий поздравляет коллег с Днем медика. Настоящее местонахождения бывшего нардепа неизвестно.

Ранее мы писали о "родственнике" предателя Украины Азарова. Узнайте, где сейчас бывший мэр Сум и автор мема "Пидписздесь" Геннадий Минаев.