Ющенко дарував йому вишиванку: архівні фото Депардьє в Україні, який став лизоблюдом Путіна

За словами колишнього президента, Жерар Депардьє неодноразово обзивав Путіна матом

Жерар Депардьє – відомий французький улюбленець російського диктатора Володимира Путіна. Актор освідчується у любові Росії, а у 2013 році навіть отримав російський паспорт, ставши громадянином країни-терористки. Проте не всі пам’ятають, що ще далекого 2005 року француз приїжджав до України, де потоваришував із тодішнім президентом Віктором Ющенком.

У травні того року Жерар Депардьє прибув до країни, щоб відпочити та оцінити найпопулярніші кримські вина. Ющенко тоді супроводжував знаменитого актора на винзавод "Массандра" в Ялті, який після окупації Криму дістався людям із близького оточення Путіна.

На фото Депардьє та Ющенко відвідують винний льох. Француз не раз казав, що хоче випускати "інтернаціональне вино", використовуючи кримський виноград та французькі технології. За словами експрезидента в інтерв’ю "Радіо Свобода" у 2015 році, французький актор неодноразово різко критикував російського президента і навіть матюкав його.

Фото: Getty Images

"Я не те, що не розумію те, що робить Жерар останні кілька років. Я був глибоко переконаний, що в тих стосунках, які були в мене з ним, у моїй сім'ї, ця людина правильно класифікувала, хто такий Путін. До чого він це говорив десятки разів. З етичних мотивів я не називатиму його слова, тому що ви "запікаєте", – заявив Ющенко.

Не минуло й року, як Депардьє знову відвідав Україну. 2006 року Віктор Ющенко показав знаменитості свою колекцію українського народного мистецтва під час їхньої зустрічі у заміському будинку президента у селі Нові Безрадичі Київської області. Тоді Депардьє був у Києві, щоб обговорити питання співпраці у галузі кіно: він хотів зняти фільм про Тараса Бульбу, виконавши головну роль.

Віктор Ющенко з дружиною Катериною та Жераром Депардьє. Фото: Getty Images

На цій зустрічі Ющенко навіть подарував Жерару українську вишиванку:

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Наступного року Депардьє було запрошено Ющенком та його родиною на святкування Різдва. Француз був почесним гостем у президентській резиденції Синьогора у селі Гута, Івано-Франківська область. Вже 2015 року СБУ заборонила в’їзд шанувальнику Путіну на територію країни.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що серед знаменитостей є, на жаль, любителі країни-агресорки Росії. Раніше "Телеграф" писав, хто з відомих людей переїхав до РФ.