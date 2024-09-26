"Мене ТЦК і поліція не зупиняє": відомого шоумена звинуватили у дивній поведінці, він відповів

Віктор Андрієнко дав коментар "Телеграфу"

Відома книжкова блогерка Тетяна Гонченко звинуватила українського шоумена Віктора Андрієнка у хамстві.

У четвер, 26 вересня, на київському фестивалі "Книжкова країна" Гонченко відвідала зустріч, де розмовляли про роль бізнесу в підтримці української мови та культури. Одним з запрошених гостей був відомий актор.

"Один чоловік намагався усіх силою пересадити ближче до спікерів. Тон був такий: "Давай, красива, сідай туди, давай, давай, швидко, отуди сідай. І ти, красивий хлопчик, пересідай ближче. Я не буду кусатися, бо ти ж не жінка". Поки я офігівала, що взагалі відбувається, він підійшов і до мене. Я сказала, що мені комфортно і тут, але він схопив мій рюкзак і намагався його перенести на інший ряд. На слова "Ви вважаєте нормальним такий тон?", каже "Ти молодець, ніхто не наважується мене зупинити, ні поліція, ні ТЦК, а ти зупинила", — написала блогерка у своєму Telegram-каналі "Непозбувний книгочитун".

За словами Тетяни Гонченко, вона зрозуміла, що це був саме Віктор Андрієнко. "Напевно, вирішив, що це стендап такий, і ми мали бути захоплені, що взагалі його бачимо. Щось я відвикла від такого тону і такого хамства на публічних заходах", — додала блогерка.

"Телеграф" зв'язався із Заслуженим артистом України за коментарем. За словами Андрієнко, реакція Тетяни Гонченко його здивувала.

"Я запропонував переставити її рюкзак, потягнувся за ним, але вона сказала "ні". Тому я попросив пробачення і вона посміхнулася. І чому вона так "обурилася", що дозволила поцілувати руку на прощання?.. Цікаво, що 20 присутніх людей посміхнувшись на мої слова, сіли ближче до спікерів, бо ми ж прийшли спілкуватися. Хочеться запитати, чому коли після нашого діалогу — через 5 хвилин нарешті офіційно почався захід, дівчина окрім цього спілкування нічого не написала?! Це її життя і шлях, ми ж не знаємо, яка була причина обурення, може жахлива реальність у її житті", — прокоментував шоумен.

Тетяна Гонченко. Фото: Фейсбук atanoissapa

Раніше "Телеграф" розповідав за колегу Андрієнко по сцені Володимира Бистрякова. Відомо, що артист виїхав з України. Також автор музики до "Острова скарбів" має дуже молоду дружину.