"Активи Путіна ніхто не звільнить з-під арешту" - Яценюк про посилення тиску на РФ

Експрем'єр перелічив чотири ключові події, які мають зміцнити Україну у війні з росіянами

Конференція з відновлення України у Берліні, засідання Групи Семи та Саміт миру в Швейцарії — всі три події продемонстрували, що у Києва та західних партнерів є дієва єдність. Про це заявив голова Київського безпекового форуму (КБФ), премʼєр-міністр України 2014-2016 рр. Арсеній Яценюк на спеціальній події КБФ за участі послів країн G7 у середу, 19 червня, повідомляє журналіст "Телеграфу".

Конференція з відновлення в Берліні, за словами голови КБФ, стала на кшталт економічного "Рамштайну", "де обговорювали, як зберегти Україну і як допомогти Україні в першу чергу в військовому сенсі, через постачання засобів протиракетної оборони".

Саміт миру, наголосив Яценюк, "продемонстрував єдність наших союзників, і Україна знову з’явилася на ключових шпальтах світових медіа", а саміт зустріч G7 "продемонструвала Путіну, що його активи ніхто не звільнить з-під арешту".

Окрім того, важливим стало рішення надати Україні $50 мільярдів, отриманих як доходи від арештованих російських коштів.

"Група Семи сказала Путіну: ми готові тримати арештованими ваші гроші десятками років. Тому що принаймні треба 10 років для того, щоб накопичити 50 мільярдів. Ми не відмовимося від України і будемо підтримувати її не просто стільки, скільки можемо, а стільки, скільки це потрібно, щоб вона перемогла", — підкреслив експрем'єр.

Четверта ключова подія, як зазначив політик, — це Саміт НАТО у Вашингтоні. І попри складнощі для України щодо інтеграції з Альянсом, цей рух все одно потрібно продовжувати.

"Альтернативи для безпечної, вільної України, ніж членство України в НАТО, не існує… Ми розуміємо всі проблеми, які є сьогодні, в тому числі і серед членів Альянсу. Але ми певні в тому, що єдність західного світу повинна бути продемонстрована і в єдності прийняття правильних рішень у сучасному світі. В сучасному світі, який рухається до наступних викликів і який, на превеликий жаль, дуже далекий від всеосяжного миру, який ми мали після завершення Другої світової війни", — сказав він.

Як повідомлялось, цього тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що тривалість військової агресії РФ залежить, зокрема, від надійності оборонної допомоги Заходу України. Тож, за його словами, не можна допускати, щоб у наданні підтримки були прогалини, оскільки це може мати серйозні наслідки.

Також "Телеграф" писав, що раніше Альянс не зміг погодити план фінансування України. Столтенберг пояснював складнощі переговорного процесу тим, що союзники продовжують працювати над планом і можуть представити його вже на саміті НАТО. Ця подія відбудеться 9-11 липня цього року.