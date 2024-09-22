Покинув Україну після дивної ДТП і опинився в розшуку в Росії: де зараз один із найбагатших українців Олександр Ярославський (фото)

"Король Харкова" перебуває закордоном, ймовірно, через смертельну аварію з його авто

Президент харківського "Металіста" Олександр Ярославський, який товаришує з кремлівським олігархом Олегом Дерипаскою, зараз перебуває за кордоном. Він знаходиться у розшуку у РФ, але й в Україні з ним сталася дивна ситуація.

Ярославського називають "королем Харкова", а самим харків’янам він обіцяв допомогти під час війни. "Телеграф" розповідає, що відомо про олігарха і де він зараз.

Хто такий Олександр Ярославський

Народився 5 грудня 1959 року у Маріуполі, але пізніше його родина перебралася до Харкова. Закінчив Харківську академію громадського харчування та отримав диплом технолога. 1989 року Олександр закінчив аспірантуру Одеського технологічного інституту, і до 1991 року вважався співробітником Харківського інституту громадського харчування. З 1992 року Ярославський починає займатися бізнесом, провів чотири роки у Москві.

З 1998 року чоловік обіймає посаду президента JSCIB UKRSIB Group (УкрСиббанку) та є основним акціонером. У 2006 році, після передачі контролю над УкрСиббанком міжнародній фінансовій групі BNP Paribas, Ярославський заснував та очолив групу DCH (Development Construction Holding).

Ярославський із Ахметовим. Фото: xsport.ua

Відомо, що у 2002-2004 роках Ярославський був народним депутатом ВРУ від "Партії Зелених України". У 2016 році, після анексії Криму та початку війни на Донбасі, Ярославський придбав контрольний пакет акцій Харківського тракторного заводу, який 2007-го продав російському бізнесмену Олегу Дерипасці.

Абрамович, Дерипаска та харків’янин Ярославський. Фото: objectiv.tv

У 2012 році Ярославський увійшов до десятки найбагатших українців за версією Forbes, посівши 10-те місце зі статком у 960 мільйонів доларів. За рік до цього в Харкові коштом олігарха було збудовано перший розкішний готель Kharkiv Palace, обстріляний росіянами 30 грудня 2023 року і цього вересня. Згідно з рейтингом найбагатших бізнесменів України за 2014 рік від журналу "Фокус", він був доларовим мільярдером.

10 липня 2024 року Ярославський опинився в розшуку в Росії. Стаття, за якою його оголосили в розшук, не зазначена в базі МВС, але відомо, що українець у РФ є фігурантом справи про розкрадання великої партії нафти.

Олександр Ярославський та смертельна ДТП

Ярославський залишив Україну за два тижні до російського вторгнення. У ніч на 10 лютого під Харковом автомобіль із його кортежу смертельно травмував чоловіка та втік з місця аварії. Бізнесмен свою причетність до дорожньої пригоди відкинув, зазначивши, що нібито спав у цей час вдома. А компанія DCH, якою він володіє, повідомила, що за кермом начебто був один зі співробітників. Останній прийшов у поліцію і зізнався, що саме він був за кермом автомобіля, який фігурує у смертельній ДТП.

Загиблого в ДТП чоловіка переїхали двічі. Ним виявився 36-річний мешканець Чугуївського району. Сам Ярославський невдовзі після аварії виїхав за межі України, а в МВС мають намір розслідувати спробу фальсифікації цієї справи через "підставного" водія. Олігарха вже помічали за порушення правил дорожнього руху, зокрема йдеться про відео, де він їде на великій швидкості. При цьому джерела, наближені до розслідування, раніше повідомили "Телеграфу", що існує лише 10% ймовірності того, що аварію скоїв не бізнесмен.

Колаж "Телеграфа"

Яхта Ярославського і його обіцяна допомога харків’янам

У травні 2022 року бізнесмен виставив на продаж свою яхту Kaiser за 49,5 млн євро. Тоді він заявив, що виручені кошти він направить на програму відновлення Харкова, який досі страждає від російських обстрілів.

Наприкінці літа 2023 року помітили олігарха Ярославського відпочиваючі на пляжі Палома, Франція. Він пообідав у ресторані, а потім повернувся на свою яхту, з якою він обіцяв розпрощатися. Вже у лютому 2024 року з’ясувалося, що яхта досі ще не продана.

Яхта Kaiser є 60-метровим судном, виробленим німецькою компанією Abeking & Rasmussen. У 6 каютах може розміститися до 12 гостей, а також є простір для 15 членів екіпажу. Зараз на сайті (матеріал за 18 квітня 2024 року) SuperYacht Fan вартість цієї яхти складає 52 мільйони доларів.

Родина Олександра Ярославського

Ярославський був одружений тричі та є батьком п’ятьох дітей. Його перша дружина Ірина Масельська — дочка колишнього губернатора Харківської області Олександра Масельського, у них є син Олександр, який народився 1993 року. Друга дружина Ярославського, як повідомляли ЗМІ, була дальньою родичкою дружини Леоніда Кучми.

Олександр Ярославський та Ірина Масельська. Фото: Оглядач

Брат Ярославського, Олексій, народився у 1965 році та був народним депутатом України IV скликання від блоку Віктора Ющенка "Наша Україна". 20 квітня 2023 року, третя дружина олігарха, Марина Свентицька оголосила про розлучення. Вона подарувала Ярославському трьох дітей — двох доньок та сина.

Свентицька подарувала Ярославському трьох дітей. Фото: instagram.com/marinka

Марина Свєнтицька зараз. Фото: instagram.com/marinka

Де зараз Олександр Ярославський

Бізнесмен не розкриває інформацію про своє місце розташування. У вересні 2023 року стало відомо, що Ярославський має британське громадянство. Про це йдеться у розслідуванні журналіста "УП" Михайла Ткача. У сюжеті Ткач заявив, що йому не вдалося зустріти бізнесмена у Лондоні.

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