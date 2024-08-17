"Він знає та любить "Охматдит"": Ляшко призначив нового в.о. гендиректора дитячої лікарні

Він був завідувачем відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій

У суботу, 17 серпня, після відсторонення гендиректора "Охматдиту" Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко призначив нового виконувача обов'язків директора лікарні. Посаду отримав Олександр Урін.

Як зазначив Ляшко у Facebook, це рішення було прийнято після наради з кількома завідувачами "Охматдиту".

Під час цієї зустрічі міністр почув думки медиків, щодо того як має рухатись та розвиватись дитяча лікарня далі. На призначення Уріна на посаду в.о. гендиректора вплинула і думка колег, які запевнили, що довіряють йому.

"Для мене було дуже важливо тимчасово довірити керівництво лікарні людині, яка знає "Охматдит", любить "Охматдит", вболіває за "Охматдит" і працює заради того, аби лікарня ставала ще потужнішою. (..) Зі своєї сторони теж буду всіляко підтримувати рішення, які зроблять "Охматдит" ще кращим, а ми сьогодні напрацювали їх чимало. Скоро поділимося", — зазначив урядовець.

Олександр Урін

Зауважимо, що Урін Олександр Олександрович завідувач відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій в "Охматдиті".

Нагадаємо, що факти, пов’язані з відновленням будівлі лікарні після російської атаки та діями БФ "Охматдит — здорове дитинство", зараз вивчають слідчі поліції за його особистим зверненням. У Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано відповідне кримінальне провадження. Для аналітичної роботи залучено НАБУ, триває внутрішня перевірка МОЗ, ініційована Віктором Ляшком.

Раніше "Телеграф" писав, чому лише на нагляд за відбудовою "Охматдиту" потрібно 14 млн грн.