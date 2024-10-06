Українець стане наймолодшим кардиналом Ватикану: що це означає

Українець стане кардиналом

Український священник стане кардиналом у Ватикані. Йдеться про Миколу Бичка, єпарха Мельбурнської єпархії Петра та Павла УГКЦ в Австралії.

Про це повідомляє Vatican News. Папа Римський Франциск оголосив про намір 8 грудня провести консисторію, тобто спеціальну нараду кардинальської колегії, щоб призначити нових кардиналів.

"Їхнє походження виражає вселенськість Церкви, яка не перестає звіщати милосердну Божу любов до всіх людей на землі. Включення нових кардиналів до складу Римської дієцезії також виявляє нерозривний зв'язок між Петровою Столицею та місцевими Церквами, розкиданими по всьому світу", — сказав він 6 жовтня.

Також Франциск оголосив імена 21 нового кардинала, серед яких є українець.

Як відомо, кардинали в католицькій церкві є високопоставленими священнослужителями, які допомагають Папі керувати справами церкви. Кардинал є другим за значущістю званням після Папи Римського і можуть управляти великими єпархіями або бути радниками понтифіка. Також вони беруть участь у виборах нового Папи.

За даними на вересень 2024 року у світі налічувалося 236 кардиналів, а їх кількість відрізнялася в різні періоди історії.

Микола Бичок народився у Тернополі 13 лютого 1980 року. З 2015 року служив на парафії у Ньюарку (США), а з 2020 року очолив Мельбурнську єпархію УГКЦ. Варто зазначити, що нову посаду Бичок отримує у 44 роки, що зробить його наймолодшим із нинішніх кардиналів.

Це не перший випадок, коли вихідці з України одержують подібну посаду у Ватикані. Наприклад, одним із найвідоміших українських кардиналів був голова УГКЦ (2001—2011) Любомир Гузар.

Як відомо, у Папи Римського вельми неоднозначна позиція щодо російського вторгнення в Україні. Наприклад, у березні він казав, що Україна має мати мужність підняти "білий прапор". За його словами, Києву слід домовитися про припинення війни, оскільки "найсильніший той, хто може вчасно почати вести переговори". Цю заяву розкритикували як у керівництві України, так і багато лідерів країн Заходу.