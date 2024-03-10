"Не можна капітулювати перед злом": скандальна заява Папи Римського нарвалася на критику в Україні і не лише

Глава Католицької церкви нарвався на різку відповідь з боку державних та церковних діячів

Попри те, що у Ватикані пояснили сенс заяви Папи Римського Франциска про те, що Україна має підняти "білий прапор", світові політики різко відреагували на слова понтифіка. Вони зійшлися на думці, що Київ не повинен і не буде капітулювати, адже проти агресії треба боротися.

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс лаконічно і різко відповів понтифіку, написавши пост у соцмережі Х. Політики заявив, що "не можна капітулювати перед злом", а навпаки треба його перемогти.

"Мій недільний ранковий висновок: не можна капітулювати перед обличчям зла, треба боротися з ним і перемогти його, щоб зло підняло білий прапор і капітулювало", — написав Рінкевичс.

Не залишили непоміченими слова Папи Римського Франциска у Міністерстві закордонних справ (МЗС) Польщі. Глава відомства Радослав Сікорський написав у своєму акаунті в соцмережі Х, що понтифіку краще було б звернутися до Росії із закликом вивести своїх солдатів з України.

"Як щодо того, щоб для балансу спонукати Путіна набратися сміливості вивести свою армію з України? Мир настане негайно, без необхідності переговорів", — написав Сікорський.

Прокоментував пропозицію Папи Римського й голова Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. На богослужінні в Нью-Йорку він заявив, що нікому навіть на думку не спаде здатися.

"Я вам хочу одне сказати від народу з України. Україна поранена, але непокорена... Україна змучена, але стоїть і встоїть! Повірте мені, нікому й на думку не спадає, навіть там, де сьогодні йдуть бойові дії — послухайте наших людей у Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Сумах!", — сказав Блаженніший Святослав.

Він пояснив, чому ніхто не здасться. Українці розуміють, що всі ті звірства, які були у Бучі, є лише "вступом росіян". Всіх, хто не вірить у перемогу України, Блаженніший Святослав закликав відвідати країну та сповідатись.

Нагадаємо, що Папа Римський напередодні зробив резонансну заяву. На його думку, Україна має підняти "білий прапор", щоб припинити війну. Цей символ означає капітуляцію. Багато хто так і сприйняв слова понтифіка. Українців розлютила пропозиція Папи Римського, і вони висловилися з цього приводу.

Пресслужбі Ватикану довелося пояснити його слова. Її голова Маттео Бруні заявив, що Папа Римський мав на увазі не капітуляцію, а початок мирних переговорів.

Раніше "Телеграф" писав, що глава Католицької церкви запросив на зустріч патріарха Кирила, главу Російської православної церкви. Останній є вірним прихильником Кремля.