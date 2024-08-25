"Не варто чіпати": Папі Римському не сподобалася заборона російської церкви в Україні

Глава РКЦ зробив чергову неоднозначну заяву

Папа Римський Франциск розкритикував рішення України заборонити на своїй території релігійні організації, які працюють на Росію. У цьому він побачив "небезпеку свободи віросповідання".

Про це повідомляє Vatican News. Наголошується, що про це понтифік повідомив під час недільної зустрічі з паломниками у Ватикані.

"Я і далі з болем стежу за бойовими діями в Україні та Російській Федерації, і, розмірковуючи над нещодавно ухваленим в Україні законом, відчуваю побоювання щодо свободи тих, хто молиться, бо той, хто по-справжньому молиться, завжди молиться за всіх". Ніхто не робить зла через те, що молиться. Якщо хтось робить зло проти свого народу, він винен у цьому, але не можна вважати злом те, що він молився", — сказав Франциск.

Глава католицької церкви висловив переконання, що треба дозволити всім охочим здійснювати релігійні ритуали в тих церквах, які вони вважають своїми. Тому він закликав не забороняти церкві прямо чи опосередковано.

"Церкви не варто чіпати", — додав він.

Довідково: новий закон забороняє діяльність релігійних організацій, пов’язаних з Росією, на території України. Він спрямований на ліквідацію впливу РПЦ, який розглядається як ідеологічний інструмент агресора. Закон також забороняє пропаганду "руского міра" через релігійні структури.

Як відомо, у Папи Римського вельми неоднозначна позиція щодо російського вторгнення в Україні. Наприклад, у березні він казав, що Україна має мати мужність підняти "білий прапор". За його словами, Києву слід домовитися про припинення війни, оскільки "найсильніше той, хто може вчасно почати вести переговори".

Цю заяву розкритикували як у керівництві України, так і багато лідерів країн Заходу.

"Телеграф" дізнався у посла Святого престолу в Україні, архієпископа Вісвальдаса Кульбокаса , чому Ватикан систематично потрапляє у скандали з українського питання.