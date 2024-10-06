Украинец станет самым молодым кардиналом Ватикана: что это значит

Украинец станет кардиналом

Украинский священник станет кардиналом в Ватикане. Речь идет о Николае Бычке, епархе Мельбурнской епархии Петра и Павла УГКЦ в Австралии.

Об этом сообщает Vatican News. Отмечается, что Папа Римский Франциск объявил о намерении 8 декабря провести консисторию, то есть специальное совещание кардинальской коллегии, чтобы назначить новых кардиналов.

"Их происхождение выражает вселенскость Церкви, которая не перестает возвещать милосердную любовь Божию ко всем людям на земле. Включение новых кардиналов в состав Римского диоцеза также проявляет неразрывную связь между Петровой Столицей и местными Церквами, разбросанными по всему миру", — сказал он 6 октября.

Также Франциск объявил имена 21 нового кардинала, среди которых есть и украинец.

Как известно, кардиналы в католической церкви являются высокопоставленными священнослужителями, которые помогают Папе управлять делами церкви. Кардинал является вторым по значимости званием после Папы Римского и могут как управлять крупными епархиями или же быть советниками понтифика. Также они участвуют в выборах нового Папы.

По данным на сентябрь 2024 в мире насчитывалось 236 кардиналов, а их количество различалось в разные периоды истории.

Николай Бычок родился в Тернополе 13 февраля 1980 года. С 2015 года служил на приходе в Ньюарке (США), а с 2020 года возглавил Мельбурнскую епархию УГКЦ. Стоит отметить, что новую должность Бычок получает в 44 года, что сделает его самым молодым из нынешних кардиналов.

Это не первый случай, когда выходцы из Украины получают подобную должность в Ватикане. К примеру, одним из самых известных украинских кардиналов был глава УГКЦ (2001 — 2011) Любомир Гузар.

Как известно у Папы Римского весьма неоднозначная позиция по российскому вторжению в Украине. Например, в марте он говорил, что Украина должна иметь мужество поднять "белый флаг". По его словам, Киеву следует договориться о прекращении войны так как "сильнее всего тот, кто может вовремя начать вести переговоры". Это заявление подвергли критике как в руководстве Украины, так и многие лидеры стран Запада.