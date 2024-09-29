Папа Римський зганьбився із заявою про роль жінок

У навчальному закладі, де проходив виступ понтифіка, публічно засудили сказане гостем

Католицький університет у Бельгії розкритикував Папу Римського Франциска. Той сказав, що Католицька церква визначає роль жінки як "дочки, сестри та матері".

Таку заяву понтифік зробив у Левенському католицькому університеті у Бельгії. В основному він говорив про глобальні дії щодо змін клімату. Однак він також відповів на лист студентів та викладачів, у якому йому поставили питання про вчення Католицької церкви про жінок. Про це пише Guardian.

Зазначається, що питання до Папи Римського було про історичну роль церкви у закріпленні жіночого підпорядкування, несправедливого поділу праці та непропорційної жіночої бідності. Автор листа дотримується думки, що церква робила жінок "невидимими протягом усієї своєї історії".

Тоді понтифік заявив, що італійське слово на позначення церкви — chiesa — є іменником жіночого роду. Про жінок він сказав наступне:

"Жінка в Божому народі є дочкою, сестрою, матір’ю. Жіночність говорить нам про плідне прийняття, вирощування та життєдайну відданість".

Після виступу Папи Римського університет опублікував офіційну заяву, в якій засудив висловлювання понтифіка, названі там "консервативними позиціями", а також "детерміністськими та редуктивними".

Водночас студентка закладу, Валентайн Хендрікс, висловилася з цього приводу. Вона зазначила, що була "шокована" словами Франциска.

"Він зводить нас до ролі годувальниці, матері, дружини, до всього, від чого ми хочемо звільнитися", — сказала дівчина.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що навесні поточного року Україна була офіційно "розчарована" словами Папи Римського про "білий прапор". Представника Ватикану викликали до МЗС.