Зеленський жорстко відповів на заклик Папи Римського підняти "білий прапор" (відео)

Глава держави подякував кожному, хто захищає Україну

У неділю, 10 березня, президент України Володимир Зеленський різко прокоментував слова Папи Римського про те, що "потрібно підняти білий прапор та вести переговори". Він розповів, що означає, коли церква перебуває поруч із народом.

Про це він сказав у традиційному вечірньому зверненні до українців. Президент наголосив, що наші Сили оборони складаються з багатьох елементів, зокрема, багатьох бригад та підрозділів. І кожен, хто діє на фронті, захищає державу від російських диверсантів і терору, виконує бойові завдання, заслуговує на вдячність та повагу.

"Російські окупанти та катівні не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором. В Україні багато було колись білих стін будинків і церков, які зараз обпалені та розбиті російськими снарядами", – зауважив Зеленський.

На думку глави держави, це говорить, хто саме має зупинитись, щоб війна закінчилась. А, хто захищає життя й людей, виконує найпочеснішу місію, яка тільки може бути в умовах такого антилюдського вторгнення.

"Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї – всі. І я дякую кожному українському капелану, які – з армією, в Силах оборони. Там, на передовій", – зазначив президент.

Він наголосив, що всі ці люди захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою.

"Ось що таке церква – з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів – десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити", — сказав він.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск уперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сказав, що наша держава повинна мати мужність підняти "білий прапор". За його словами, Україні варто домовитись про припинення війни. На його думку, найсильнішим є той, хто може вчасно почати вести переговори.

Його слова прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Дипломат заявив, що у нас лише синьо-жовтий прапор. За словами Кулеби, найсильнішим є той, хто стає на бік добра, а не намагається зрівняти обидві сторони та назвати це "переговорами".