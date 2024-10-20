Чи можна в українській мові сказати "велике дякую": що кажуть фахівці

Популярна фраза виявилася складнішою, ніж багато хто думав

В українській мові існує багато словесних конструкцій, які змушують почухати потилицю навіть тих, хто вважає себе носіями мови. Одним з таких є "велике дякую".

Як зазначила редакторка Ольга Васильєва, така форма прийнятна і може бути використана. За її словами, це пов’язано з тим, що "дякую" в українській мові є не дієсловом, а вигуком.

За її словами, професор Володимир Горпинич у підручнику "Морфологія української мови" відніс "дякую" до етикетних вигуків. Професори Іван Вихованець та Катерина Городенська етикетну групу у підручнику "Теоретична морфологія української мови" не виділяли, проте все одно віднесли "дякую" до підгрупи апелятивних вигуків.

"Підсумок: прикметники з дієсловами не поєднуються, а вигуки мають здатність субстантивуватися, а отже, можуть поєднуватися і з прикметниками, і з займенниками", — написала Васильєва.

Крім того, вона зазначила, що в українській мові чомусь ніхто не бачить проблеми з "велике спасибі", але "велике дякую" викликає обговорення.

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