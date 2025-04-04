Посланець Путіна Дмитрієв після зустрічей у США заявив, що там "чують позицію Росії". Що відомо про переговори

Це перший візит високопоставленого російського чиновника до США з початку повномасштабної війни

Кирило Дмитрієв, уповноважений глави РФ Володимира Путіна з міжнародного співробітництва, після зустрічей у Вашингтоні заявив, що Москва сподівається на "відновлення діалогу" зі США. Цей діалог, за словами посланця Путіна, нібито був "перерваний адміністрацією Байдена" та "багато країн" намагаються завадити його відновлення.

"Одна з головних тем – відновлення російсько-американських відносин та діалогу, який був перерваний при адміністрації Бадена. Багато країн намагаються зірвати діалог (між США та РФ – ред.). Росія хоче підкреслити, що адміністрація Трампа націлена на відновлення відносин", — заявив Дмитрієв у інтерв'ю росЗМІ.

У Вашингтоні росіянин зустрівся зі спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Після розмови з ним Дмитрієв сказав, що у США "чують позицію Росії" й готові до конструктивних рішень.

Він додав, що під час його візиту до США було також чимало розмов про взаємні інвестиції. Представник Путіна заявив, що у РФ "бачать велике бажання американських компаній" повернутися на російський ринок. Проте, наголосив росіянин, бізнесу дозволять зайти лише туди, "де це буде корисно для Росії та де це схвалить влада".

Представник Путіна акцентував на тому, що РФ не потрапила під нові мита, які Трамп запровадив проти інших країн. Він додав, що Росія та Штати ведуть переговори про відновлення авіасполучення між країнами. Також, за словами росіянина, обговорюються питання спільної діяльності в Арктиці та відновлення релігійних та культурних відносин між країнами.

"Процес діалогу йде позитивно та конструктивно", – заявив Дмитрієв.

Візит Дмитрієва до США — що відомо

Окрім перемовин посланця Кремля зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, росіянин провів зустріч з офіційними представниками адміністрації Дональда Трампа та законодавцями-республіканцями у Білому домі. Про це розповіли NBC News три американські чиновники. Невідомо, чи був Трамп присутній на якійсь з цих зустрічей.

Відомо, що Дмитрієв зустрівся з сенаторами-республіканцями Ліндсі Гремом та Марквейном Малліном на прохання Трампа. Предметом обговорення були умови припинення війни в Україні та вимоги Путіна щодо припинення вогню, розповіли співрозмовники видання.

У інтерв’ю Newsmax посланець Путіна заявив, що для завершення війни в України "необхідне реалістичне дипломатичне рішення". За його словами команда Трампа працює над тим, щоб досягти домовленості між Росією та Україною.

Посилаючись на слова людини, знайомої з ходом переговорів, Bloomberg пише, що зараз США чекають, поки Дмитрієв доповість Путіну про результати свого візиту до США. Після цього можуть бути зроблені наступні кроки.

Зазначається, що американські чиновники дедалі більше розчаровані повільним ходом переговорів з боку Москви. Те, що здавалося проривом минулого тижня — часткове перемир’я в Чорному морі, нівельовано через позицію РФ, що це залежить від послаблення санкцій. Це твердження РФ суперечило заяві США, в якій описувалися параметри угоди.

Як повідомляв "Телеграф", спеціальний представник Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що війна Росії проти України наближається до потенційного припинення вогню, однак досягнення домовленості вимагає компромісу з обох боків. В адміністрації Трампа наразі незадоволені і позицією російської сторони, і заявами українців.