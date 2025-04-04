Ціни коливаються. Скільки коштує оренда квартири в Києві та який район найдешевший
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Найдешевше житло залишилося лише в кількох районах
Ціни на оренду квартир у столиці продовжують триматися на високому рівні — попри нещодавнє незначне зниження, загалом ринок демонструє зростання вартості. За рік оренда в середньому подорожчала з 15 985 до 18 000 гривень.
Згідно з актуальними даними сервісу M2bomber, середня ціна оренди квартири в Києві у квітні 2025 року становить 18 000 гривень, що на 12,6% більше, ніж торік. Проте за останні шість місяців ціна знизилася на 25,8% (з 24 263 грн), а за останній місяць — на 7,5% (з 19 467 грн).
Де в Києві найдорожче та найдешевше винаймати квартиру
Найвищі ціни — у центральних та престижних районах столиці:
- Печерський район — 33 378 грн
- Шевченківський район — 30 500 грн
- Солом’янський район — 25 000 грн
- Подільський район — 21 150 грн
Водночас найбільш доступні варіанти оренди залишилися лише у трьох районах:
- Деснянський район — 11 000 грн
- Дніпровський район — 14 000 грн
- Святошинський район — 14 000 грн
Інші райони мають помірні ціни:
- Голосіївський район — 18 000 грн
- Дарницький район — 16 000 грн
- Оболонський район — 17 000 грн
Що орендують найчастіше
Згідно з графіками, найбільш поширена ціна оренди для 1-кімнатних квартир — близько 11–17 тисяч гривень. Для 2-кімнатних — у межах 18–25 тисяч, тоді як 3-кімнатні квартири здебільшого здають по 30–40 тисяч гривень.
Що впливає на вартість
На ціни оренди впливають кілька чинників: близькість до центру, стан житла, поверх, ремонт, інфраструктура району, наявність укриттів, а також загальний попит — який лишається високим через приплив ВПО та зростання кількості охочих жити у відносно безпечнішому Києві.
Попри незначне зниження цін за останні місяці, оренда квартир у Києві залишається однією з найдорожчих в Україні. Тих, хто шукає бюджетні варіанти, стає все більше, але пропозиція дешевих квартир стрімко зменшується — і вони швидко зникають із сайтів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки коштує орендувати дачу на літо під Києвом.