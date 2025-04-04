Ціни коливаються. Скільки коштує оренда квартири в Києві та який район найдешевший

Найдешевше житло залишилося лише в кількох районах

Ціни на оренду квартир у столиці продовжують триматися на високому рівні — попри нещодавнє незначне зниження, загалом ринок демонструє зростання вартості. За рік оренда в середньому подорожчала з 15 985 до 18 000 гривень.

Згідно з актуальними даними сервісу M2bomber, середня ціна оренди квартири в Києві у квітні 2025 року становить 18 000 гривень, що на 12,6% більше, ніж торік. Проте за останні шість місяців ціна знизилася на 25,8% (з 24 263 грн), а за останній місяць — на 7,5% (з 19 467 грн).

Де в Києві найдорожче та найдешевше винаймати квартиру

Найвищі ціни — у центральних та престижних районах столиці:

Печерський район — 33 378 грн

— 33 378 грн Шевченківський район — 30 500 грн

— 30 500 грн Солом’янський район — 25 000 грн

— 25 000 грн Подільський район — 21 150 грн

Водночас найбільш доступні варіанти оренди залишилися лише у трьох районах:

Деснянський район — 11 000 грн

— 11 000 грн Дніпровський район — 14 000 грн

— 14 000 грн Святошинський район — 14 000 грн

Інші райони мають помірні ціни:

Голосіївський район — 18 000 грн

— 18 000 грн Дарницький район — 16 000 грн

— 16 000 грн Оболонський район — 17 000 грн

Що орендують найчастіше

Згідно з графіками, найбільш поширена ціна оренди для 1-кімнатних квартир — близько 11–17 тисяч гривень. Для 2-кімнатних — у межах 18–25 тисяч, тоді як 3-кімнатні квартири здебільшого здають по 30–40 тисяч гривень.

Що впливає на вартість

На ціни оренди впливають кілька чинників: близькість до центру, стан житла, поверх, ремонт, інфраструктура району, наявність укриттів, а також загальний попит — який лишається високим через приплив ВПО та зростання кількості охочих жити у відносно безпечнішому Києві.

Попри незначне зниження цін за останні місяці, оренда квартир у Києві залишається однією з найдорожчих в Україні. Тих, хто шукає бюджетні варіанти, стає все більше, але пропозиція дешевих квартир стрімко зменшується — і вони швидко зникають із сайтів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки коштує орендувати дачу на літо під Києвом.