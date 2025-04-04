Південна Корея офіційно залишилась без президента. Що сталося

Країна переживає найгіршу політичну кризу за десятиліття

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль усунутий від посади. Конституційний суд підтримав рішення парламенту щодо його імпічменту.

Про це повідомляє Reuters. Після усунення Йоля президентські вибори, згідно з конституцією країни мають відбутися протягом 60 днів. Прем'єр-міністр Хан Дак Су продовжуватиме виконувати обов'язки президента до інавгурації переможця виборів.

Юн Сок Йоль. Фото britannica.com

Виконувач обов'язків голови суду Мун Хен Бе заявив, що Йоль порушив свої обов'язки президента, оголосивши воєнний стан 3 грудня. Суд вважає, що глава країни "діяв поза межами повноважень, наданих йому конституцією", його дії були "серйозним викликом демократії". Суд відхилив аргумент Юна про те, що воєнний стан мав на меті попередження кризи.

Під час судового засідання на вулиці зібрався великий мітинг тих, хто виступає за усунення Юн Сок Йоля. Люди вітали постанову суду криками "Ми перемогли!". Водночас прихильники Юна, які зібралися біля його офіційної резиденції, з обуренням сприйняли рішення суду.

Політична криза у Південній Кореї — що відомо

Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан. У зверненні до нації він заявив, що це необхідно для захисту країни від "комуністичних сил".

Вже наступного дня, Національна асамблея Південної Кореї проголосувала за вимогу до президента Юн Сок Йоля скасувати воєнний стан. Він погодився та заявив, що воєнний стан у країні буде скасований.

У зверненні 7 грудня президент Південної Кореї заявив, що "щиро шкодує" про те, що викликав занепокоєння громадськості оголошенням воєнного стану, пообіцявши при цьому більше не повторювати подібного. З 14 грудня його було усунуто від виконання президентських обов'язків, але щоб остаточно зняти президента з посади імпічмент мав бути схвалений Конституційним судом.

Як повідомляв "Телеграф", колишній міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен спробував покінчити життя самогубством у слідчому ізоляторі в Сеулі. Для цього він використав власну майку та труси, зробивши з них подобу мотузки. Кім Ен Хен був заарештований у справі про заколот, яку порушили після того, як президент на шість годин запровадив у країні воєнний стан.