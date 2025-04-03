Гороскоп на 4 квітня: Тельцям раптова закоханість, а Терезам - активний відпочинок

Гороскоп на завтра радить знакам Зодіаку не робити поспішних висновків

"Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 4 квітня, для представників усіх знаків зодіакального кола. Ми розповімо про події, які на вас чекають у цю п’ятницю і до чого слід підготуватися.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Завтра може здатися, що вам не вистачає енергії. Однак не варто засмучуватися — увечері у вас з’явиться натхнення. У фінансовій сфері чекайте на сюрпризи — є шанс знайти нові варіанти заробітку.

Телець (21 квітня — 21 травня)

В цей день ви можете зробити щось корисне для себе. Досить відкладати на потім похід у спортзал чи запуск нового проєкту. Якщо не зробити це зараз, потім можна сильно пошкодувати. В особистому житті чекайте на несподівані повороти.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

В цей день у вас буде багато натхнення, але водночас багато ліні. Будьте уважними, щоб не наробити дрібних помилок — можна влетіти в копієчку. У стосунках варто бути щирими — скажіть те, що давно відчуваєте

Рак (22 червня — 22 липня)

Ви звикли жити у своїй зоні комфорту, але завтра варто з неї вийти. Це не страшно, але може принести дискомфорт. Чекайте на нові знайомства, вигідні пропозиції та фінансові надходження. Але це лише в тому випадку, якщо виберетесь зі своєї бульбашки.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Цієї п’ятниці ключем до успіху стане ваша харизма. Люди будуть прислухатися до вас, чим буде просто скористатися. Уникайте конфліктів на роботі — так можна втратити авторитет.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Ваш перфекціонізм завтра не даватиме вам спокою, але варто трохи розслабитися. День все одно ідеальним не буде, тому насолоджуйтеся тим що маєте. Уважно поставтеся до свого здоров’я — спробуйте виспатися.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Якщо цієї п’ятниці у вас виникнуть проблеми — їх можна легко вирішити за допомогою розмови. Не намагайтеся відтягнути чи перенести її. Зірки радять добре відпочити ввечері — наприклад перегляньте улюблений фільм або прийміть гарячу ванну.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Вам варто бути дуже уважними, особливо питання грошей та довіри. Хтось намагатиметься використати вашу емоційність у власних цілях. Не ведіться на провокації, але варто відстояти свою точку зору, якщо відчуваєте, що маєте рацію.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Завтра вам пропонуватимуть щось несподіване. Ні в якому разі не відмовляйтеся. Цей день для вас стане періодом авантюр і веселощів. Можливо, ви отримаєте цікаву пропозицію або з кимось познайомитеся.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

В цей день у вас буде безліч справ — робота, сім’я, дедлайни. Однак варто пам’ятати, що відпочинок набагато важливіший, ніж продуктивність. Ввечері дозвольте собі щось приємне. Зокрема замовте смачну їжу і побалакайте з друзями.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

В цей день у вас буде багато ідей, які можуть принести успіх, але тільки в тому випадку якщо ви не будете відкладати їх на потім. Чудовий день для навчання та творчості. Важливо не загубитися у потоці інформації та не перевантажити себе зайвими думками.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Завтра ви усвідомите щось важливе. Довіритися інтуїції — вона підкаже правильний шлях. Гарний день для емоційної розрядки — спорт розмова з другом чи просто йога допоможуть вам розслабитися.