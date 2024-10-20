Можно ли в украинском языке сказать "велике дякую": что говорят специалисты

Популярная фраза оказалась сложнее, чем многие думали

В украинском языке существует много словесных конструкций, которые заставляют почесать затылок даже тех, кто считает себя носителями языка. Одним из таковых является "велике дякую".

Как отметила редактор Ольга Васильева, такая форма приемлема и может быть использована. По ее словам, это связано с тем, что "дякую" в украинском языке является не глаголом, а междометием.

По ее словам, профессор Владимир Горпинич в учебнике "Морфология украинского языка" отнес "дякую" к этикетным междометиям. Профессора Иван Выхованец и Екатерина Городенская этикетную группу в учебнике "Теоретическая морфология украинского языка" не выделяли, однако все равно отнесли "дякую" к подгруппе апеллятивных междометий.

"Итог: прилагательные с глаголами не совмещаются, а междометия обладают способностью субстантивироваться, а значит, могут совмещаться и с прилагательными, и с местоимениями", — написала Васильева.

Кроме того, она отметила, что в украинском языке почему-то никто не видит проблемы с "велике спасибі", но "велике дякую" вызывает обширные обсуждения.

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