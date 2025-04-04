Гірше, ніж узимку? Україну накриють морози, названо дату (карта)

Температура падатиме до -8 градусів

Україну найближчими днями накриє значне похолодання. У деяких регіонах можуть бути морози і температура повітря опускатиметься до -8 градусів.

Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич у матеріалі: "Засипе снігом і вдарить мороз. Коли в Україні суттєво погіршиться погода" .

За його словами, циклон залишить територію нашої країни у вівторок, 8 квітня. Після цього пошириться холодна повітряна маса, яка охопить усі регіони.

Згідно з прогнозами синоптика, температура повітря знизиться до -1..+5 градусів уночі, а вдень стовпчики термометрів підніматимуться всього до +2..+8 градусів.

У західних та північних областях з 7 по 10 квітня вночі місцями морози можуть зміцніти до -2...-8°С. Таким чином, середньодобові показники температури виявляться на кілька градусів нижче за кліматичну норму.

На сайті Укргідрометцентру синоптики зазначають, що морозна погода прийде вже у понеділок, 7 квітня. Мінусова температура вночі буде у всіх областях, крім південних і східних.

Тим часом на погодному сайті Ventusky вказано, що значне похолодання та "мінуса" розпочнуться 8 квітня.

Варто наголосити, що навіть узимку цього року температура повітря в більшості днів була набагато вищою, ніж -7.. -8 градусів, які прогнозують на квітень.

В Укргідрометцентрі раніше повідомляли, що в перші дві декади січня середня температура повітря в Україні перевищила норму в середньому на 4,2°С. Максимальні температури повітря підвищувалися до +10-15°С, Півдні – до +16-18°С. До того ж у другій половині грудня теж було дуже тепло.

"Надзвичайно тривала та висока позитивна аномалія температури повітря як нинішньої календарної зими досі спостерігалася лише у 2005 році", — зазначили агрометеорологи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що весняна погода приготувала українцям неприємний сюрприз. Вже у квітні мешканцям деяких областей доведеться знову дістати зимовий одяг, адже синоптики прогнозують повернення снігу.