Дочекайтеся правильної погоди: коли можна садити моркву у квітні

Ґрунт повинен прогрітися до певної температури

Морква — одна з найпопулярніших культур, які садять на городах. Щоб отримати щедрий урожай, важливо правильно визначити час посіву, врахувавши погодні умови. Раніше ми розповідали коли найкраще садити картоплю у квітні, а тепер поговоримо про моркву.

Найкращі дати для посадки моркви у квітні за місячним календарем: 4, 7, 8, 9, 18, 25, 26, 27, 28 числа. Однак не варто спиратися лише на фази місяця. Разом із ProstoWay розповідаємо, коли найкраще сіяти моркву — до Великодня чи після.

Коли садити моркву у квітні

Сіяти моркву відкритий ґрунт треба тоді, коли середня добова температура повітря стабільно тримається у межах від + 8 до + 10 °C. Тоді ґрунт прогрівається до 5-8°C. Зазвичай така температура притаманна кінцю-середині квітня, залежно від регіону та погодних умов.

Проте, поодинокі весняні заморозки не страшні для моркви — вона може витримати до -5°C. Але важливо, щоб земля не була надто вологою — це може призвести до загнивання насіння

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Погодні умови та підготовка ґрунту

Морква полюбляє легкі, родючі ґрунти з нейтральною кислотністю. Ділянку, у яку вноситимете насіння, треба ретельно перекопати і удобрити перегноєм або компостом за потреби.

Підготовка насіння та посів

Перед посівом насіння моркви рекомендується замочити в теплій воді на кілька годин для покращення схожості. Після цього його слід підсушити до сипучого стану. Насіння висівають у борозенки глибиною 1,5–2 см з відстанню між рядами 15–20 см. Після посіву борозенки засипають землею та злегка ущільнюють.

Раніше "Телеграф" розповідав, які овочі не можна садити поруч із картоплею. Ця культура досить вибаглива, оскільки потребує певних умов для гарного зростання та високого врожаю.