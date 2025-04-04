Трамп відкладає нову розмову з Путіним: якою була історія їхнього спілкування

Президенти обох країн мали вже кілька спільних зустрічей

Розмова між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним телефоном, про яку повідомлялося раніше, наразі не запланована. Найближче оточення Трампа радить йому утриматися від контактів з російським лідером, доки той не пообіцяє повністю припинити вогонь у війні проти України.

За даними американського видання NBC News, два високопосадовці з адміністрації сказали, що планів щодо організації телефонного дзвінка поки що немає. При цьому вони зазначили, що Трамп може спонтанно прийняти рішення про телефонний дзвінок, незважаючи на поради.

"Йому повідомили, що телефонний дзвінок не є хорошою ідеєю, якщо Путін не передав Білому дому, що він погоджується на повне припинення вогню у російсько-українській війні", — зазначають джерела.

Нещодавно Трамп заявив NBC News про наміри поговорити з Путіним. Президент США також наголосив, що "дуже злий" на російського лідера через вимоги відставки президента України Володимира Зеленського.

Тим часом вчора у Білому домі відбулася зустріч російського перемовника Кирила Дмитрієва з представниками адміністрації та республіканськими законодавцями. Дмитрієв зустрівся з сенаторами Ліндсі Гремом та Марквейном Малліном, і сталось це на прохання Трампа. Учасники обговорювали умови завершення війни в Україні та вимоги Путіна щодо припинення вогню. Достеменно невідомо, чи був присутній на цих зустрічах сам Трамп.

Коли востаннє говорили і бачились Трамп і Путін

Остання телефонна розмова між Трампом і Путіним відбулася 18 березня цього року та тривала близько двох з половиною годин. Тоді заступник глави Білого дому Ден Скавіно запевняв у соціальній мережі X, що "розмова проходить добре".

До цього лідери востаннє спілкувалися 9 лютого, а остання особиста зустріч Трампа та Путіна відбулася 28 червня 2019 року під час саміту "Великої двадцятки" в японській Осаці. Ті переговори тривали півтори години, після чого у Білому домі заявили, що президенти обговорили ситуацію в Ірані, Сирії, Венесуелі та Україні.

"Обидва вони погодилися, що поліпшення відносин — в інтересах обох країн і всього світу", — йшлося у повідомленні.

Загалом Путін і Трамп проводили особисті переговори тричі: спочатку 7 липня 2017 року на саміті G20 у Гамбурзі, потім 16 липня 2018 року на саміті в Гельсінкі та востаннє — 28 червня 2019 року в Осаці.

Зустріч Трампа з Путіним 7 липня 2017 року на саміті G20 у Гамбурзі. Фото: Getty Images

Зустріч 16 липня 2018 року на саміті в Гельсінкі. Фото: Getty Images

28 червня 2019 року, Осака, Японія. Фото: Getty Images

28 червня 2019 року, Осака, Японія. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" писав, яким телефоном говорить Путін з Трампом та іншими президентами. У нього "вертушка" як у Брежнєва.