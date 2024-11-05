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Українцям перерахували субсидію: як дізнатись, скільки платитимуть вам

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Сума субсидії розраховується індивідуально Новина оновлена 05 листопада 2024, 10:47
Сума субсидії розраховується індивідуально. Фото Колаж "Телеграфу"

Перші нарахування відбудуться незабаром

В Пенсійному фонді закінчили перерахунок субсидій на опалювальний період, який триватиме з осені 2024 року по весну 2025. Перша збільшена субсидія з'явиться на рахунках отримувачів вже в листопаді.

У Пенсійному фонді наголосили — розмір житлової субсидії за жовтень підраховували, включивши дні з початку опалювального періоду (з 16 жовтня). Якщо вам потрібно дізнатися дані про свою субсидію, наприклад, розмір та період надання, це можна побачити в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Про це з'явиться відповідне повідомлення. Для того, щоб скористатися онлайн функціями потрібно зайти на вебпортал ПФУ або у відповідний мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

Для цього потрібно в ньому авторизуватися, наприклад, через банк або за допомогою кваліфікованого електронного підпису та зайти в розділ "Моя субсидія". У Пенсійному фонді оприлюднили, як виглядає сповіщення.

Сповіщення про перерахунок субсидії
Сповіщення про перерахунок субсидії

Також триває призначення нових субсидій на опалювальний період. Якщо звернутися по такий вид допомоги до 30 листопада, субсидію буде призначено з початку опалювального періоду. Якщо з 1 грудня — з місяця звернення..

Раніше "Телеграф" розповідав, що для однієї з категорій отримувачів субсидії, з січня буде доступна ще одна субсидія, яку можна отримувати паралельно. Йдеться про внутрішньо переміщених осіб.

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#Субсидії