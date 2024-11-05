Українцям перерахували субсидію: як дізнатись, скільки платитимуть вам

Перші нарахування відбудуться незабаром

В Пенсійному фонді закінчили перерахунок субсидій на опалювальний період, який триватиме з осені 2024 року по весну 2025. Перша збільшена субсидія з'явиться на рахунках отримувачів вже в листопаді.

У Пенсійному фонді наголосили — розмір житлової субсидії за жовтень підраховували, включивши дні з початку опалювального періоду (з 16 жовтня). Якщо вам потрібно дізнатися дані про свою субсидію, наприклад, розмір та період надання, це можна побачити в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Про це з'явиться відповідне повідомлення. Для того, щоб скористатися онлайн функціями потрібно зайти на вебпортал ПФУ або у відповідний мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

Для цього потрібно в ньому авторизуватися, наприклад, через банк або за допомогою кваліфікованого електронного підпису та зайти в розділ "Моя субсидія". У Пенсійному фонді оприлюднили, як виглядає сповіщення.

Сповіщення про перерахунок субсидії

Також триває призначення нових субсидій на опалювальний період. Якщо звернутися по такий вид допомоги до 30 листопада, субсидію буде призначено з початку опалювального періоду. Якщо з 1 грудня — з місяця звернення..

Раніше "Телеграф" розповідав, що для однієї з категорій отримувачів субсидії, з січня буде доступна ще одна субсидія, яку можна отримувати паралельно. Йдеться про внутрішньо переміщених осіб.