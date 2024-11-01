Що робити і куди звертатись, коли не отримали житлову субсидію

Названо основний критерій, чому ви могли не отримати гроші

В Україні є можливість отримати кошти для оплати комунальних послуг в повному обсязі. Люди можуть звернутися за призначенням житлової субсидії. Але як діяти, коли не прийшла субсидія?

"Телеграф" розповість, що робити в такому випадку. Зазначається, що якщо домогосподарству відмовили у наданні допомоги на відшкодування витрат з оплати житлово-комунальних послуг, є 14 днів на те, щоб доповнити або виправити дані з офіційних джерел інформації, якщо знайшли помилку у власних документах.

Після проведення перевірки оновлених документів, Пенсійний фонд України може призначити виплати, повідомивши про нове рішення додатково.

Більшості отримувачів житлових субсидій під час опалювального сезону, ПФУ самостійно здійснює розрахунок розміру на неопалювальний сезон (з 1 травня до 30 вересня). Додатково звертатися за субсидією не потрібно.

У випадку, якщо людина отримувала субсидію і хоче внести зміни в інформацію про родину чи майновий стан, слід звернутися до органів ПФУ із відповідними документами.

Одним із критеріїв призначення і перепризначення житлової субсидії є відсутність заборгованості за комунальні послуги. Так, наявність боргу за комуналку є однією з причин, чому можуть відмовити у субсидії.

Заборгованість можна поступово погасити, регулярно сплачуючи борг і не пропускаючи поточні платежі. У такому разі можна розраховувати на пільгу. Тоді під час звернення за призначенням субсидією необхідно долучити копію договору про реструктуризацію боргу з надавачем послуги.

Раніше "Телеграф" писав, хто з українців зараз може оформити субсидію та на яких умовах.