Украинцам пересчитали субсидию: как узнать, сколько будут платить вам

Первые начисления состоятся в скором времени

В Пенсионном фонде закончили перерасчет субсидий на отопительный период, который продлится с осени 2024 года по весну 2025 года. Первая увеличенная субсидия появится на счетах получателей уже в ноябре.

В Пенсионном фонде подчеркнули, что размер жилищной субсидии за октябрь подсчитывали, включив дни с начала отопительного периода (с 16 октября). Если вам нужно узнать данные о своей субсидии, например размер и период предоставления, это можно увидеть в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда.

Об этом появится ответное сообщение. Для того, чтобы воспользоваться онлайн функциями, нужно зайти на вебпортал ПФУ или в соответствующее мобильное приложение "Пенсионный фонд".

Для этого необходимо в нем авторизоваться, например, через банк или с помощью квалифицированной электронной подписи и зайти в раздел "Моя субсидия". В Пенсионном фонде обнародовали, как выглядит уведомление.

Уведомление о перерасчете субсидии

Также идет назначение новых субсидий на отопительный период. Если обратиться за таким видом помощи до 30 ноября, субсидия будет назначена с начала отопительного периода. Если с 1 декабря — с месяца обращения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для одной из категорий получателей субсидии с января будет доступна еще одна субсидия, которую можно получать параллельно. Речь идет о внутренне перемещенных лицах.