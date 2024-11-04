ВПО зможуть отримувати дві субсидії на проживання одночасно

Для родин з доходом менш як 5840 грн на людину, сума субсидії буде більша

В Україні діє механізм підтримки тих громадян, які не можуть самостійно сплатити за комунальні послуги. Подати заяву на субсидію можна через Пенсійний фонд, скориставшись онлайн інструментами або ж прийти самостійно. Одна з категорій українців може отримувати одразу дві субсидії — це внутрішньо переміщені особи.

Якщо ВПО має дуже низький дохід, при цьому потребує фінансової підтримки, можна одночасно претендувати на субсидію на оренду житла та на субсидію на сплату комунальних послуг. Щоправда, варто зауважити, субсидія на оренду житла запрацює з січня 2025 року. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

Право на субсидію на оренду житла матимуть такі родини внутрішніх переселенців, які витрачають на оренду житла понад 30% загального доходу. Якщо ж в родині доходи менше, ніж два прожиткових мінімуми на одну особу (5840 грн) субсидія покриватиме вищий відсоток оренди.

Подавати документи можна буде аналогічно — через Пенсійний фонд, звертатися з заявками можна буде вже з середини січня 2025 року. Про старт отримання заявок повідомлять пізніше.

Отримувати можна одночасно два види субсидії. Для субсидії на оренду також враховуватимуть середню вартість житла в регіоні. Важливо знати, що отримати субсидію на оренду можна тільки за умови наявності договору на винаймання житла. Типовий договір на оренду можна буде отримати в Пенсійному фонді. Для орендодавця це також плюс — участь у цій програмі дозволить орендодавцям отримати від держави компенсацію суми податків пропорційно до розміру субсидії.

Скористатися подвійною субсидією зможуть не всі. Спочатку вона буде впроваджуватися у дев'яти пілотних областях — Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Луганській області.

Раніше "Телеграф" розповідав, що мешканці деяких областей також можуть претендувати на допомогу держави при закупівлі дрів. Можна отримати до 21000 грн — це сума субсидії на дрова на рік.