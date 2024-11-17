Масована атака: росіяни б'ють по Україні ракетами, де лунають вибухи (оновлюється)

Усіх просять перебувати у безпечних місцях

Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 запустили ракети у бік України. Якщо пуски реальні, а не хибні, буде кілька хвиль ракет.

Орієнтовно це відбудеться за 30-60 хвилин (06:30-7:00). Про це повідомляють Повітряні сили України та моніторингові Telegram-канали.

"Увага! Зафіксовано пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників. Слідкуйте за нашими повідомленнями і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні ВС.

07:20 Повідомляється, що МіГ-31К у повітрі вже шість одиниць. Також повідомляється про вибухи у Запоріжжі, та групу крилатих ракет у напрямку західних областей України. У Києві робота ППО, в Одесі після прильотів немає світла у деяких районах.

07:15 Чотири МіГ-31К у повітрі. Повідомляється про "Кинджал" у напрямку Києва.

07:10 Росіяни запустили по Україні "Кинджали". Також повідомляється про дуже сильні вибухи у Запоріжжі. На Кропивницький знову запустили балістичні ракети.

07:05 Пуски балістичних ракет на Київ, також обстріли балістикою Донецької області (Краматорськ та Слов'янськ, можливо С-300) з Бєлгородщини. На Одесу знову летять Х-22, зазначається, що дуже багато крилатих ракет на території Вінницької області. Частина крилатих ракет взяла курс на Київ.

07:00 Вибухи у Дніпрі та у Кривому Розі, попередньо – атака крилатими ракетами. Повідомляється про пуски балістичних ракет з району Воронєжа. Та повторні пуски ракет з Чорного моря у бік Одеси.

Загалом над Україною зараз до 45 ракет усіх видів – крилаті, керовані, балістичні й так далі.

06:55 В Одесі сильні вибухи, місто атаковане крилатими ракетами. Також крилаті ракети фіксуються курсом на Дніпропетровську область (Павлоград, Кам'янське). Нова група Х-101 заходить на Чернігівщину, частина тих ракет, що вже були у повітрі, взяла курс на Рівненщину.

06:50 Повідомляється про пуски ракет Х-22 по Одесі. При цьому про Ту-22М3 у повітрі не повідомлялося. Групи "Калібрів" фіксуються на Миколаївщині (х12), та на Кіровоградщині (х7). Також у повітрі перебувають ракети Х-101.

06:45 Підтверджено зліт МіГ-31К з ракетами "Кинджал". На Київ летить група ракет Х-101, також повідомляється про вибухи в Запоріжжі – на місто летіли крилаті ракети. До 10 "Калібрів" перелітає у Кіровоградську область.

06:40 Три групи крилатих ракет (Х-101 та "Калібр") зараз перебуває у повітряному просторі України, одна з них летить у бік Одещини (до семи ракет). Ракета Х-101 фіксується на Полтавщині. По ракетах працює протиповітряна оборона. Є загроза зльоту МіГ-31К з "Кинджалами" на борту.

06:35 Фіксується входження крилатих ракет Х-101 до повітряного простору України. Перші ракети залітають із боку Чернігівщини. Також фіксується перша група ракет "Калібр" на Херсонщині.

06:30 Росіяни запустили кілька балістичних ракет з Криму на Київ, попередньо, це були ракети "Циркон" – у столиці пролунала серія сильних вибухів. Також до 07:00 очікується підльот "Калібрів", їх запускали з району Новоросійська. У повітрі перебувають кілька Су-34 – є загроза керованих авіаракет, або КАР.

Водночас, у популярному Telegram-каналі "Миколаївський Ванек" повідомляється, що йдеться, ймовірно, про пуски балістичних ракет "Калібр". Загальний залп "Калібрів" в акваторії Чорного моря – 24 ракети.

"Ймовірно, виконано запуск крилатих ракет морського базування комплексу "Калібр" з акваторії Чорного моря", — підтверджують моніторинги.

Зазначається, що росіяни також запустили безпілотні літальні апарати. За даними TG-каналу "monitor",

"Черкаська область: 1х БпЛА від Золотоноші до Канева. Чернігівська область: 1х БпЛА від Новгород-Сіверського на захід. Сумська область: 1х БпЛА від Шостки на Чернігівщину. 1х БпЛА від Конотопа на Ромни. Полтавська область: 1х БпЛА через Лубенський район Черкаської області .Харківська область: 4х БпЛА навколо Харкова на відстані. Рух довільний. Дніпропетровська область: 1х БпЛА на північ від Кривого Рогу.

Карта тривоги станом на 06:20

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 15 листопада росіяни імітували пуски ракет із Ту-95.