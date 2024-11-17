Скільки ще масованих атак може повторити Росія: експерт розповів, що у "Путіна є мета"

Ворог накопичив озброєння

Росія може знову повторити масований ракетний обстріл України. Загроза повторних атак може зберігатися до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, пише РБК-Україна. За його словами, терміни наступної масованої ракетної атаки на Україну буде залежати від того, який стиль підготовки обере Росія. На думку експерта, перед атакою росіяни можуть знову проводити імітаційні пуски зі стратегічної авіації та запускати велику кількість дронів.

"Путін зацікавлений в тому, щоби розтягувати процес максимально до інаугурації Трампа. У нього є політична мета, крім того, щоб тиснути на Україну та проводити терор, до інавгурації Трампа остаточно сформувати бачення, що немає жодної альтернативи, окрім як змушувати Україну йти на поступки, оскільки Росія зберігає потенціал і можливості для завдання таких масштабних атак", — підкреслив Мусієнко.

Експерт вважає, що такі масштабні російські атаки, як сьогодні, можуть відбуватися з періодичністю раз на два тижні або раз на тиждень до Нового року або до початку січня. За його словами, реальні атаки будуть чергуватися з імітаційними вильотами авіації.

"Взагалі потенціал Росії з того, що вони могли накопичити протягом там практично трьох місяців, він може складати, на масштабні атаки — 4-5 атак, а менші — до 6-7-8 атак, якщо з невеликою кількістю ракет", – додав він, припустивши, що в наступні півтора місяця росіяни будуть намагатися "створити картинку" для майбутньої адміністрації США.

Нагадаємо, у ніч і вранці 17 листопада росіяни атакували Україну різними типами ракет, а також ударними безпілотниками. Було виявлено 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БпЛА. За допомогою ППО було збито 102 ракети та 42 безпілотники.