ППО знищила російський "гіперзвук": у ЗСУ розповіли деталі масованої атаки
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Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України
У ніч і вранці 17 листопада росіяни атакували Україну різними типами ракет, а також ударними безпілотниками.
Про це повідомили у Повітряних силах. Там зазначили, що за допомогою ППО було збито 102 ракети та 42 безпілотники.
"До повітряного нападу противник залучив 7 стратегічних бомбардувальників Ту-160 та 16 Ту-95МС, 2 дальніх бомбардувальники Ту-22М3, 5 винищувачів-бомбардувальників Су-34, 4 винищувачі Су-27, 10 винищувачів МіГ-31К, 4 кораблі — носії крилатих ракет", — йдеться у повідомленні.
Які були типи ракет:
- 1 гіперзвукова корабельна ракета 3М22 "Циркон";
- 8 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
- 101 крилата ракета Х-101, "Калібр";
- 1 балістична ракета "Іскандер-М";
- 4 крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;
- 5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
- 90 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу.
Скільки повітряних цілей було збито
- 1 гіперзвукова корабельна ракета 3М22 "Циркон";
- 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
- 85 крилатих ракет Х-101, "Калібр";
- 4 крилатих/протирадіолокаційних ракет Х-22/Х-31П;
- 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 42 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу (з районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ).
Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України – у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській та Львівській областях.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які наслідки масованої атаки по українських містах. Вже відомо про загиблих та постраждалих.