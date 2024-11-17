ППО знищила російський "гіперзвук": у ЗСУ розповіли деталі масованої атаки

Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України

У ніч і вранці 17 листопада росіяни атакували Україну різними типами ракет, а також ударними безпілотниками.

Про це повідомили у Повітряних силах. Там зазначили, що за допомогою ППО було збито 102 ракети та 42 безпілотники.

"До повітряного нападу противник залучив 7 стратегічних бомбардувальників Ту-160 та 16 Ту-95МС, 2 дальніх бомбардувальники Ту-22М3, 5 винищувачів-бомбардувальників Су-34, 4 винищувачі Су-27, 10 винищувачів МіГ-31К, 4 кораблі — носії крилатих ракет", — йдеться у повідомленні.

Які були типи ракет:

1 гіперзвукова корабельна ракета 3М22 "Циркон";

8 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

101 крилата ракета Х-101, "Калібр";

1 балістична ракета "Іскандер-М";

4 крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;

5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

90 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу.

Скільки повітряних цілей було збито

1 гіперзвукова корабельна ракета 3М22 "Циркон";

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

85 крилатих ракет Х-101, "Калібр";

4 крилатих/протирадіолокаційних ракет Х-22/Х-31П;

5 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

42 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу (з районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ).

Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України – у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській та Львівській областях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які наслідки масованої атаки по українських містах. Вже відомо про загиблих та постраждалих.