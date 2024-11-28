Щоб отримати повну суму субсидії, залишилось лише три дні

Сума субсидії на місяць розраховується для кожної родини окремо

В Україні триває призначення субсидій на опалювальний період. Тим, хто раніше отримували субсидію, її продовжили автоматично. Для тих же, хто тільки подає документи на отримання цього виду допомоги, важливо знати — залишилося лише кілька днів до 1 грудня. Якщо подати документи 28, 29 або 30 листопада, сума субсидій нарахується за весь опалювальний сезон (стартував 1 жовтня).

Якщо документи подавати вже у грудні, то суму субсидії розраховуватимуть виключно з грудня. Триває опалювальний сезон до 30 квітня. Сума субсидій розраховується до цього терміну.

Щоб звернутися по субсидію, потрібно надати заяву та декларацію до Пенсійного фонду. Зробити це можна кількома способами, зокрема через додаток Пенсійного фонду, портал "Дія", портал Пенсійного фонду, прийшовши особисто у відділення ПФУ або ЦНАП.

Також повторно документи подати потрібно тим, хто вже отримував субсидію, але у нього відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства або у майновому стані. До заяви та декларації можуть знадобитися документи, що підтверджують наймання житла (у разі якщо подають заяву орендарі), довідка ВПО, копія договору про реструктуризацію боргу в разі його наявності.

Для тих, хто подає документи на субсидію на придбання твердого або рідкого пічного палива, варто також поквапитися — цю субсидію можна отримати до кінця 2024 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, як перевірити призначення субсидії онлайн. Сповіщення може надійти кількома шляхами, залежно від місця звернення.