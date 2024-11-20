Скільки має платити держава: простий спосіб порахувати суму субсидії

Сума субсидії розраховується для кожного домогосподарства індивідуально

В Україні субсидія надається тим родинам, які не можуть самостійно сплатити за житлово-комунальні послуги. При цьому розрахувати розмір субсидії можна самостійно. Для цього потрібно знати загальний сукупний дохід родини.

На сайті Мінсоцполітики розміщена дуже проста формула, у яку потрібно підставити свої значення та порахувати розмір субсидії. Загалом — це різниця між сумою нарахування комунальних послуг, в межах соціальних нормативів та розміром обов'язкового платежу. Для того, щоб розрахувати його потрібно середньомісячний сукупний дохід помножити на обов'язковий відсоток платежу.

Щоб вирахувати базову цифру — обов'язковий відсоток платежу, потрібно спільний дохід родини за місяць поділити на кількість її членів, визначивши дохід за місяць на одну особу. Потім отримане число ділять на розмір прожиткового мінімуму (в 2024 році він складає 2920 грн). Далі результат ділять на два і множать на 15%. Наочніше це показано в інфографіці.

Формула розрахунку субсидії

Зазначимо, наявні калькулятори суми субсидій онлайн здебільшого показують невірні дані. "Телеграф" перевірив найпопулярніші посилання з пошуковиків, однак всі вони використовують некоректну суму прожиткового мінімуму.

Раніше "Телеграф" розповідав про інший вид субсидії, також доступний українцям. Мова про субсидію на дрова або інше пічне паливо — її гранична сума 21 000 грн.