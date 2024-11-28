Чтобы получить полную сумму субсидии, осталось всего три дня

Сумма субсидии в месяц рассчитывается для каждой семьи отдельно

В Украине продолжается назначение субсидий на отопительный период. Тем, кто раньше получал субсидию, ее продлили автоматически. Для тех же, кто только представляет документы на получение этого вида помощи, важно знать — осталось всего несколько дней до 1 декабря. Если подать документы 28, 29 или 30 ноября, сумма субсидий начислится за весь отопительный сезон (стартовал 1 октября).

Если документы подавать уже в декабре, сумму субсидии будут рассчитывать исключительно с декабря. Продолжается отопительный сезон до 30 апреля. Сумма субсидий рассчитывается на этот срок.

Чтобы обратиться за субсидией, нужно предоставить заявление и декларацию в Пенсионный фонд. Сделать это можно несколькими способами, в частности, через приложение Пенсионного фонда, портал "Действие", портал Пенсионного фонда, придя лично в отделение ПФУ или ЦНАП.

Также повторно документы подать нужно тем, кто уже получал субсидию, но у него произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства или в имущественном состоянии., копия договора о реструктуризации долга при его наличии.

Для подающих документы на субсидию на приобретение твердого или жидкого печного топлива стоит также поторопиться — эту субсидию можно получить до конца 2024 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как проверить назначение субсидии онлайн. Уведомление может поступить несколькими путями в зависимости от места обращения.