Як отримати субсидію на дрова та скільки грошей дають

Остаточна сума субсидії залежить від доходу родини та кількості проживаючих

В Україні надають кілька видів субсидій для підтримки населення. Одна з них — на придбання пічного палива. зокрема дрів. Цей проєкт розрахований на тих людей, які не можуть опалюватися іншим чином. Для отримання цієї субсидії враховуються доходи за попередній календарний рік.

Як нагадали у Пенсійному фонді, розмір субсидії на пічне паливо — це різниця між розрахунком вартості за нормами використання з граничними показниками вартості та сумою обов'язкового платежу. У ПФУ наводять такі граничні показники вартості на 2024 рік:

382, 46 грн за один балон скрапленого газу

за один балон скрапленого газу 3824,63 грн за тонну твердого палива.

При цьому нормою використання твердого палива є 2 т на домогосподарство, а скрапленого газу 2 балони (на 1-2 особи), 3 балони (на 3-4 особи), 4 балони (на 5 і більше осіб). Детальніше спосіб розрахунку субсидії показаний на інфографіці ПФУ.

Як розрахувати розмір субсидії на дрова

Важливо знати, що субсидія на пічне паливо виплачується один раз на рік та єдиною сумою. У Мінсоцполітики повідомляли, що сума може сягнути 21 000 грн і триває проєкт щонайменше до грудня 2024 року включно.

Хто має право на субсидію на пічне паливо

Така допомога доступна не всім — є чіткий перелік областей, де люди можуть звернутися по таку допомогу, зокрема саме для них передбачена виплата в розмірі 21000 грн. Це люди, які живуть у 10-кілометровій зоні від державного кордону з Російською Федерацією або лінією зіткнення. Загалом звернутися по субсидію на пічне паливо можуть мешканці:

Харківської

Донецької

Дніпропетровської

Сумської

Херсонської

Луганської

Запорізької

Чернігівської

Миколаївської областей.

Для того, щоб отримати субсидію на дрова чи інше пічне паливо, потрібно звернутися до органів соціального захисту та подати декларацію про доходи та заяву на субсидію на дрова. Тим хто вже отримував допомогу, але може претендувати на доплату, подавати документи повторно не потрібно, якщо вони вже надавали дозвіл на участь у програмі міжнародної допомоги.

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