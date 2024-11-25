Що зміниться в призначенні субсидій з 1 грудня

Для тих, хто планує подавати документи, потрібно врахувати два суттєві моменти

В Україні триває призначення субсидії на житлово-комунальні послуги. Отримання субсидії в опалювальний період дозволяє залучати чималу суму для багатьох родин. Право на отримання субсидії мають не всі, а тільки ті чи майновий стан не дозволяє повною мірою сплачувати за послуги ЖКГ.

З 1 грудня деякі моменти у нарахуванні субсидії змінюються. Зокрема, при подачі документів після 1 грудня субсидії нараховуватимуть з місяця подачі документів. Якщо встигнути подати документи до початку першого зимового місяця, субсидію рахуватимуть зі старту опалювального сезону з жовтня.

Якщо субсидію призначають не спочатку опалювального періоду, то дохід враховується по-іншому:

для пенсіонерів враховується сума наданої пенсії за місяць, що передує місяцю, який йде до місяця з якого призначається субсидія. Тобто при подачі документів в грудні, враховується пенсія за жовтень.

враховується сума наданої пенсії за місяць, що передує місяцю, який йде до місяця з якого призначається субсидія. Тобто при подачі документів в грудні, враховується пенсія за жовтень. для працюючих членів домогосподарства враховуються виплати за два квартали, що передують місяцю, який йде перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому на субсидію претендувати не варто. Є не тільки майнові обмеження, а й за певним соціальним статусом.