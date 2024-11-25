Що зміниться в призначенні субсидій з 1 грудня
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Для тих, хто планує подавати документи, потрібно врахувати два суттєві моменти
В Україні триває призначення субсидії на житлово-комунальні послуги. Отримання субсидії в опалювальний період дозволяє залучати чималу суму для багатьох родин. Право на отримання субсидії мають не всі, а тільки ті чи майновий стан не дозволяє повною мірою сплачувати за послуги ЖКГ.
З 1 грудня деякі моменти у нарахуванні субсидії змінюються. Зокрема, при подачі документів після 1 грудня субсидії нараховуватимуть з місяця подачі документів. Якщо встигнути подати документи до початку першого зимового місяця, субсидію рахуватимуть зі старту опалювального сезону з жовтня.
Якщо субсидію призначають не спочатку опалювального періоду, то дохід враховується по-іншому:
- для пенсіонерів враховується сума наданої пенсії за місяць, що передує місяцю, який йде до місяця з якого призначається субсидія. Тобто при подачі документів в грудні, враховується пенсія за жовтень.
- для працюючих членів домогосподарства враховуються виплати за два квартали, що передують місяцю, який йде перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії.
Раніше "Телеграф" розповідав, кому на субсидію претендувати не варто. Є не тільки майнові обмеження, а й за певним соціальним статусом.