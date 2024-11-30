Єдинороска, яка назвала Зеленського "антихристом": як виглядала в молодості перша жінка-космонавт Терешкова

Вона "подарувала" Путіну можливість бути при владі ще багато років

Зараз у Росії Валентина Терешкова — депутат Держдуми, яка є членом партії "Єдина Росія". У далеких 1960-х роках, напевно, ніхто б і подумати не міг, що перша у світі жінка-космонавт так люто підтримуватиме війну проти незалежної країни та вбивства українців.

Народилася Терешкова 6 березня 1937 року у селі Велике Масленникове, Ярославська область РФ. Нині там мешкає не більше 10 осіб. Усю свою юність та молодість майбутня путіністка працювала на заводах, а також захоплювалася парашутним спортом.

Свій перший політ у космос Валентина Терешкова здійснила 16 червня 1963 року. Тоді їй було лише 26 років.

Як виглядала Валентина Терешкова у молодості

Валентина Терешкова у дитинстві та юності

Нині, у свої 87 років, Валентина Терешкова ганьбить свою репутацію. Саме вона у березні 2020 року внесла пропозицію про внесення поправки до Конституції РФ, яка надає російському диктатору Путіну можливість двічі брати участь у виборах на пост президента.

За підтримку російського вторгнення в Україну Терешкова перебуває під міжнародними санкціями, запровадженими Євросоюзом, США та кількома іншими державами. Ще більше підкресливши свій старечий маразм, перша жінка-космонавт видала, що вона зверталася до голови РПЦ з проханням оголосити президента України Володимира Зеленського "антихристом". Нібито на це її надоумив Бог.

До речі, за заслуги в СРСР ім’ям Валентини Терешкової стали називати вулиці у багатьох містах України. На щастя, завдяки декомунізації вулиці було перейменовано на честь українських героїв.