На її честь було названо вулиці в Україні: як зараз виглядає перша жінка-космонавт Терешкова і що говорить про війну

Після польоту в космос Терешкова зайнялася політичною діяльністю

Валентина Терешкова є досить яскравою фігурою у російській політиці. У 1963 році вона стала першою у світі жінкою-космонавтом і за заслуги в СРСР її іменем почали називати вулиці у багатьох містах України. Однак після того, як вона почала підтримувати путінський режим, вулиці перейменували на честь українських героїв.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає Валентина Терешкова та чим займається. Ми дізналися, що жінка каже про війну в Україні.

Чим відома Валентина Терешкова

Росіянка Валентина Терешкова стала відомою у всьому світі як перша жінка, яка полетіла в космос. Це сталося у 1963 році. Спочатку передбачалося відправлення у політ двох жіночих екіпажів, але від цього плану відмовилися і почали обирати одну жінку з п’яти кандидатур. Нею стала Терешкова, яка, серед іншого, мала важливі якості, щоб вести активну громадську діяльність.

Валентина Терешкова здійснила політ у космос із 1963 року

Свій космічний політ Терешкова здійснила на кораблі "Схід-6" і тривав він майже три доби. Жінка здійснила 49 витків навколо Землі.

Її ім’ям було названо 230 вулиць у низці міст України. Але в процесі декомунізації їх перейменували.

Як змінилася Валентина Терешкова

Після польоту Терешкова почала займатися суспільно-політичною діяльністю. Вона була членом КПРС і депутатом Верховної Ради СРСР. Жінка активно розвивалася у цій сфері. У 2011 році її було обрано депутатом Державної думи РФ від партії "Єдина Росія". На парламентських виборах 2016 року Терешкова посіла друге місце в регіональній групі "Єдина Росія" і знову стада депутатом Держдуми.

Валентина Терешкова зайнялася політичною діяльністю

У березні 2020 року вона запропонувала поправку до Конституції РФ, яка дозволила чинному президентові Росії Володимиру Путіну ще двічі претендувати на пост президента.

Валентина Терешкова давно є прихильницею Путіна

Як зараз виглядає Валентина Терешкова і що говорить про війну

Ще у 2014 році Валентина Терешкова показала, що є затятою прихильницею Путіна. Вона підтримала анексію Криму і після окупації вирушила на півострів, щоб "спілкуватися з мешканцями". Також Терешкова голосувала у березні 2014 року за дозвіл на введення російських військ на територію України.

Валентина Терешкова підтримує війну проти України

У 2018 році політика включили до списку санкцій України. А у 2022 році після вторгнення Росії на територію нашої країни, Терешкова була внесена ФБК до ТОП-200 списку корупціонерів та розпалювачів війни з пропозицією введення проти неї міжнародні санкції. І цього ж року проти неї ввели санкції США, Канада та Євросоюз. На якийсь час вона випала з публічного політичного порядку денного, але на весняній сесії Держдуми у 2023 році вона повернулася, хоча насправді вона продовжувала роботу, судячи з сайту Держдуми, її голос враховувався на обговореннях тих чи інших законодавчих ініціатив.

Також депутат Держдуми Терешкова, як повідомляють ЗМІ, просила визнати президента України Володимира Зеленського антихристом. Своє прохання жінка адресувала патріарху РПЦ Кирилу Гундяєву.

"Телеграф" писав раніше, якою була в молодості соратниця Путіна Валентина Матвієнко. Вона народилася та здобула освіту в Україні.