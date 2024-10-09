Рада змогла перейменувати лише 2 з 5 міст України. Чому декомунізація вдалась лише частково
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Южного та Южноукраїнська більше немає
В Україні триває процес перейменування населених пунктів, назви яких пов'язані з радянським минулим або російською мовою. У середу, 9 жовтня, Верховна Рада України розглянула питання про перейменування кількох міст в рамках декомунізації.
Як повідомив народний депутат Роман Лозинський, нардепи не змогли знайти згоди щодо перейменування усіх запланованих міст. Лише 2 з них отримали нові назви за підсумками голосування.
Які міста перейменували
Місто Южне Одеської області відтепер офіційно називатиметься Південне. Раніше для цього населеного пункту розглядався варіант Порт-Анненталь, але депутати зупинилися на простішому перекладі з російської на українську мову.
Аналогічна ситуація склалася з містом Южноукраїнськ Миколаївської області. Його нова назва — Південноукраїнськ. Цікаво, що попередньо для цього міста пропонувалася назва Гард, але й тут парламентарі обрали варіант прямого перекладу.
Які міста залишилися зі старими назвами
Однак не всі пропозиції щодо перейменування знайшли підтримку у народних обранців. Три міста зберегли свої попередні назви через те, що голосування за їх перейменування не набрало достатньої кількості голосів.
Серед міст, які не змінили своїх назв, — місто Синельникове Дніпропетровської області. Для нього пропонувалася нова назва Ріднопілля, але ця ініціатива не знайшла достатньої підтримки серед депутатів.
Також залишилося без змін місто Павлоград, також розташоване у Дніпропетровській області. Пропозиція перейменувати його на Матвіїв не отримала необхідної кількості голосів у парламенті.
Ще одним містом, яке зберегло свою назву, стало місто Первомайськ Миколаївської області. Для нього розглядався варіант перейменування на Ольвіополь або Ольвія, але й ця пропозиція не набрала потрібної кількості голосів. Варто зазначити, що для Первомайська планується пошук альтернативних варіантів перейменування у майбутньому, адже Ольвія історично розташовувалась не на місці сучасного Первомайська. Цікаво, що ці три міста вже раніше виключили з постанови про перейменування через невдалі спроби голосування.
Як голосували нардепи
Голосування по фракціях, за даними нардепа Романа Лозинського.
Первомайськ на Ольвіополь
- Слуга народу — 138;
- ЄС — 0;
- Батьківщина — 0;
- Платформа за життя та мир — 0;
- Голос — 0;
- Відновлення — 3;
- За майбутнє — 0;
- Довіра — 1;
- Позафракційні — 3.
Первомайськ на Ольвія
- Слуга народу — 173;
- ЄС — 0;
- Батьківщина — 1;
- Платформа за життя та мир — 0;
- Голос — 0;
- Відновлення — 0;
- За майбутнє — 0;
- Довіра — 7;
- Позафракційні — 2.
Синельникове на Ріднопілля
- Слуга народу — 105;
- ЄС — 24;
- Батьківщина — 15;
- Платформа за життя та мир — 0;
- Голос — 13;
- Відновлення — 0;
- За майбутнє — 10;
- Довіра — 7;
- Позафракційні — 7.
Павлоград на Матвіїв
- Слуга народу — 98;
- ЄС — 24;
- Батьківщина — 9;
- Платформа за життя та мир — 0;
- Голос — 14;
- Відновлення — 0;
- За майбутнє — 10;
- Довіра — 6;
- Позафракційні — 6.
Южноукраїнськ на Гард
- Слуга народу — 129;
- ЄС — 24;
- Батьківщина — 15;
- Платформа за життя та мир — 0;
- Голос — 13;
- Відновлення — 2;
- За майбутнє — 10;
- Довіра — 7;
- Позафракційні — 7.
Южноукраїнськ на Південноукраїнськ
- Слуга народу — 188;
- ЄС — 21;
- Батьківщина — 15;
- Платформа за життя та мир — 15;
- Голос — 0;
- Відновлення— 7;
- За майбутнє — 12;
- Довіра — 9;
- Позафракційні — 8.
Южне на Порт-Анненталь
- Слуга народу — 103;
- ЄС — 23;
- Батьківщина — 10;
- Платформа за життя та мир — 0;
- Голос — 13;
- Відновлення — 1;
- За майбутнє — 2;
- Довіра — 1;
- Позафракційні — 2;
Южне на Південне
- Слуга народу — 187;
- ЄС — 23;
- Батьківщина — 15;
- Платформа за життя та мир — 15;
- Голос — 0;
- Відновлення — 9;
- За майбутнє — 12;
- Довіра — 10;
- Позафракційні — 8.
Раніше "Телеграф" також розповідав, що на Львівщині через перейменування Червонограда виник скандал. Частина місцевих жителів обурюється з цього приводу і каже, що колишня назва їм подобалася більше. Але є й ті, хто згоден із перейменуванням.