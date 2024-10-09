Рада змогла перейменувати лише 2 з 5 міст України. Чому декомунізація вдалась лише частково

Южного та Южноукраїнська більше немає

В Україні триває процес перейменування населених пунктів, назви яких пов'язані з радянським минулим або російською мовою. У середу, 9 жовтня, Верховна Рада України розглянула питання про перейменування кількох міст в рамках декомунізації.

Як повідомив народний депутат Роман Лозинський, нардепи не змогли знайти згоди щодо перейменування усіх запланованих міст. Лише 2 з них отримали нові назви за підсумками голосування.

Які міста перейменували

Місто Южне Одеської області відтепер офіційно називатиметься Південне. Раніше для цього населеного пункту розглядався варіант Порт-Анненталь, але депутати зупинилися на простішому перекладі з російської на українську мову.

Аналогічна ситуація склалася з містом Южноукраїнськ Миколаївської області. Його нова назва — Південноукраїнськ. Цікаво, що попередньо для цього міста пропонувалася назва Гард, але й тут парламентарі обрали варіант прямого перекладу.

Які міста залишилися зі старими назвами

Однак не всі пропозиції щодо перейменування знайшли підтримку у народних обранців. Три міста зберегли свої попередні назви через те, що голосування за їх перейменування не набрало достатньої кількості голосів.

Серед міст, які не змінили своїх назв, — місто Синельникове Дніпропетровської області. Для нього пропонувалася нова назва Ріднопілля, але ця ініціатива не знайшла достатньої підтримки серед депутатів.

Також залишилося без змін місто Павлоград, також розташоване у Дніпропетровській області. Пропозиція перейменувати його на Матвіїв не отримала необхідної кількості голосів у парламенті.

Ще одним містом, яке зберегло свою назву, стало місто Первомайськ Миколаївської області. Для нього розглядався варіант перейменування на Ольвіополь або Ольвія, але й ця пропозиція не набрала потрібної кількості голосів. Варто зазначити, що для Первомайська планується пошук альтернативних варіантів перейменування у майбутньому, адже Ольвія історично розташовувалась не на місці сучасного Первомайська. Цікаво, що ці три міста вже раніше виключили з постанови про перейменування через невдалі спроби голосування.

Як голосували нардепи

Голосування по фракціях, за даними нардепа Романа Лозинського.

Первомайськ на Ольвіополь

Слуга народу — 138;

ЄС — 0;

Батьківщина — 0;

Платформа за життя та мир — 0;

Голос — 0;

Відновлення — 3;

За майбутнє — 0;

Довіра — 1;

Позафракційні — 3.

Первомайськ на Ольвія

Слуга народу — 173;

ЄС — 0;

Батьківщина — 1;

Платформа за життя та мир — 0;

Голос — 0;

Відновлення — 0;

За майбутнє — 0;

Довіра — 7;

Позафракційні — 2.

Синельникове на Ріднопілля

Слуга народу — 105;

ЄС — 24;

Батьківщина — 15;

Платформа за життя та мир — 0;

Голос — 13;

Відновлення — 0;

За майбутнє — 10;

Довіра — 7;

Позафракційні — 7.

Павлоград на Матвіїв

Слуга народу — 98;

ЄС — 24;

Батьківщина — 9;

Платформа за життя та мир — 0;

Голос — 14;

Відновлення — 0;

За майбутнє — 10;

Довіра — 6;

Позафракційні — 6.

Южноукраїнськ на Гард

Слуга народу — 129;

ЄС — 24;

Батьківщина — 15;

Платформа за життя та мир — 0;

Голос — 13;

Відновлення — 2;

За майбутнє — 10;

Довіра — 7;

Позафракційні — 7.

Южноукраїнськ на Південноукраїнськ

Слуга народу — 188;

ЄС — 21;

Батьківщина — 15;

Платформа за життя та мир — 15;

Голос — 0;

Відновлення— 7;

За майбутнє — 12;

Довіра — 9;

Позафракційні — 8.

Южне на Порт-Анненталь

Слуга народу — 103;

ЄС — 23;

Батьківщина — 10;

Платформа за життя та мир — 0;

Голос — 13;

Відновлення — 1;

За майбутнє — 2;

Довіра — 1;

Позафракційні — 2;

Южне на Південне

Слуга народу — 187;

ЄС — 23;

Батьківщина — 15;

Платформа за життя та мир — 15;

Голос — 0;

Відновлення — 9;

За майбутнє — 12;

Довіра — 10;

Позафракційні — 8.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що на Львівщині через перейменування Червонограда виник скандал. Частина місцевих жителів обурюється з цього приводу і каже, що колишня назва їм подобалася більше. Але є й ті, хто згоден із перейменуванням.