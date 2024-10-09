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Рада змогла перейменувати лише 2 з 5 міст України. Чому декомунізація вдалась лише частково

Автор
Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Декомунізація Новина оновлена 09 жовтня 2024, 13:41
Декомунізація. Фото Колаж "Телеграфу"

Южного та Южноукраїнська більше немає

В Україні триває процес перейменування населених пунктів, назви яких пов'язані з радянським минулим або російською мовою. У середу, 9 жовтня, Верховна Рада України розглянула питання про перейменування кількох міст в рамках декомунізації.

Як повідомив народний депутат Роман Лозинський, нардепи не змогли знайти згоди щодо перейменування усіх запланованих міст. Лише 2 з них отримали нові назви за підсумками голосування.

Які міста перейменували

Місто Южне Одеської області відтепер офіційно називатиметься Південне. Раніше для цього населеного пункту розглядався варіант Порт-Анненталь, але депутати зупинилися на простішому перекладі з російської на українську мову.

Аналогічна ситуація склалася з містом Южноукраїнськ Миколаївської області. Його нова назва — Південноукраїнськ. Цікаво, що попередньо для цього міста пропонувалася назва Гард, але й тут парламентарі обрали варіант прямого перекладу.

Які міста залишилися зі старими назвами

Однак не всі пропозиції щодо перейменування знайшли підтримку у народних обранців. Три міста зберегли свої попередні назви через те, що голосування за їх перейменування не набрало достатньої кількості голосів.

Серед міст, які не змінили своїх назв, — місто Синельникове Дніпропетровської області. Для нього пропонувалася нова назва Ріднопілля, але ця ініціатива не знайшла достатньої підтримки серед депутатів.

Також залишилося без змін місто Павлоград, також розташоване у Дніпропетровській області. Пропозиція перейменувати його на Матвіїв не отримала необхідної кількості голосів у парламенті.

Ще одним містом, яке зберегло свою назву, стало місто Первомайськ Миколаївської області. Для нього розглядався варіант перейменування на Ольвіополь або Ольвія, але й ця пропозиція не набрала потрібної кількості голосів. Варто зазначити, що для Первомайська планується пошук альтернативних варіантів перейменування у майбутньому, адже Ольвія історично розташовувалась не на місці сучасного Первомайська. Цікаво, що ці три міста вже раніше виключили з постанови про перейменування через невдалі спроби голосування.

Як голосували нардепи

Голосування по фракціях, за даними нардепа Романа Лозинського.

Первомайськ на Ольвіополь

  • Слуга народу — 138;
  • ЄС — 0;
  • Батьківщина — 0;
  • Платформа за життя та мир — 0;
  • Голос — 0;
  • Відновлення — 3;
  • За майбутнє — 0;
  • Довіра — 1;
  • Позафракційні — 3.

Первомайськ на Ольвія

  • Слуга народу — 173;
  • ЄС — 0;
  • Батьківщина — 1;
  • Платформа за життя та мир — 0;
  • Голос — 0;
  • Відновлення — 0;
  • За майбутнє — 0;
  • Довіра — 7;
  • Позафракційні — 2.

Синельникове на Ріднопілля

  • Слуга народу — 105;
  • ЄС — 24;
  • Батьківщина — 15;
  • Платформа за життя та мир — 0;
  • Голос — 13;
  • Відновлення — 0;
  • За майбутнє — 10;
  • Довіра — 7;
  • Позафракційні — 7.

Павлоград на Матвіїв

  • Слуга народу — 98;
  • ЄС — 24;
  • Батьківщина — 9;
  • Платформа за життя та мир — 0;
  • Голос — 14;
  • Відновлення — 0;
  • За майбутнє — 10;
  • Довіра — 6;
  • Позафракційні — 6.

Южноукраїнськ на Гард

  • Слуга народу — 129;
  • ЄС — 24;
  • Батьківщина — 15;
  • Платформа за життя та мир — 0;
  • Голос — 13;
  • Відновлення — 2;
  • За майбутнє — 10;
  • Довіра — 7;
  • Позафракційні — 7.

Южноукраїнськ на Південноукраїнськ

  • Слуга народу — 188;
  • ЄС — 21;
  • Батьківщина — 15;
  • Платформа за життя та мир — 15;
  • Голос — 0;
  • Відновлення— 7;
  • За майбутнє — 12;
  • Довіра — 9;
  • Позафракційні — 8.

Южне на Порт-Анненталь

  • Слуга народу — 103;
  • ЄС — 23;
  • Батьківщина — 10;
  • Платформа за життя та мир — 0;
  • Голос — 13;
  • Відновлення — 1;
  • За майбутнє — 2;
  • Довіра — 1;
  • Позафракційні — 2;

Южне на Південне

  • Слуга народу — 187;
  • ЄС — 23;
  • Батьківщина — 15;
  • Платформа за життя та мир — 15;
  • Голос — 0;
  • Відновлення — 9;
  • За майбутнє — 12;
  • Довіра — 10;
  • Позафракційні — 8.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що на Львівщині через перейменування Червонограда виник скандал. Частина місцевих жителів обурюється з цього приводу і каже, що колишня назва їм подобалася більше. Але є й ті, хто згоден із перейменуванням.

Теги:
#Рада #Україна #Декомунізація