Она "подарила" Путину возможность быть при власти еще много лет

Сейчас в России Валентина Терешкова — депутат Госдумы, которая является членом партии "Единая Россия". В далеких 1960-х годах, наверное, никто и подумать бы не мог, что первая в мире женщина-космонавт будет так яростно поддерживать войну против независимой страны и убийства украинцев.

Родилась Терешкова 6 марта 1937 года в деревне Большое Масленниково, Ярославская область РФ. Сейчас там проживает не более 10 человек. Всю свою юность и молодость будущая путинистка работала на заводах, а также увлекалась парашютным спортом.

Свой первый полет в космос Валентина Терешкова осуществила 16 июня 1963 года. Тогда ей было всего 26 лет.

Как выглядела Валентина Терешкова в молодости

Валентина Терешкова в детстве и юности

Сейчас, в свои 87 лет, Валентина Терешкова позорит свою репутацию. Именно она в марте 2020 года внесла предложение о внесении поправки в Конституцию РФ, предоставляющей российскому диктатору Путину возможность дважды участвовать в выборах на пост президента.

За поддержку российского вторжения в Украину Терешкова находится под международными санкциями, введенными Евросоюзом, США и несколькими другими государствами. Еще больше подчеркнув свой старческий маразм, первая женщина-космонавт выдала, что она обращалась к главе РПЦ с просьбой объявить президента Украины Владимира Зеленского "антихристом". Якобы на это ее надоумил Бог.

Кстати, за заслуги в СССР именем Валентины Терешковой стали называть улицы во многих городах Украины. К счастью, благодаря декоммунизации улицы были переименованы в честь украинских героев.