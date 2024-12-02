До кінця грудня ще є час отримати цей вид субсидії, його призначають не всім

На суму субсидії впливають доходи родини

З 1 грудня в Україні ті, хто планував отримати субсидію на житлово-комунальні послуги, мають враховувати, що вона буде призначатися з місяця подачі документів. Інший вид субсидії, термін призначення якої добігає кінця, субсидія на придбання пічного палива.

Як розповіли в Пенсійному фонді, цю субсидію призначають тільки тим, хто живе без центрального опалення, не використовує для опалення природний газ або електроенергію. Цю субсидію можна отримувати одночасно з субсидією на житлово-комунальні послуги. Такий вид субсидії призначається за особистим зверненням раз на рік.

Якщо домогосподарству вже була призначена субсидія на тверде паливо, є можливість отримати додаткову підтримку. Її також виплачують раз на рік — сума обчислюється індивідуально, залежно від суми призначеної субсидії. Для отримання підтримки додатково звертатися в Пенсійний фонд не потрібно, її нададуть за інформацією, наявною в ПФУ.

Домогосподарства, які не зверталися за житловими субсидіями та допомогами на купівлю твердого палива у 2024 році, але потребують державної підтримки, можуть подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України до кінця цього року. Додаткова підтримка надається автоматично після призначення субсидії.

Раніше "Телеграф" розповідав, які прибутки родини та членів домогосподарства та за який час враховуються при призначенні субсидії. Для субсидії на тверде паливо, це попередній календарний рік.