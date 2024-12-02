До конца декабря еще есть время получить этот вид субсидии, его назначают не всем

На сумму субсидии влияют доходы семьи

С 1 декабря в Украине планировавшие получить субсидию на жилищно-коммунальные услуги должны учитывать, что она будет назначаться с месяца подачи документов. Другой вид субсидии, срок назначения которой подходит к концу, субсидия на приобретение печного топлива.

Как рассказали в Пенсионном фонде, эту субсидию назначают только живущим без центрального отопления, не использующей для отопления природный газ или электроэнергию. Это субсидию можно получать одновременно с субсидией на жилищно-коммунальные услуги. Такой вид субсидии назначается за личным обращением раз в год.

Если домохозяйству уже была назначена субсидия на твердое топливо, есть возможность получить дополнительную поддержку. Ее также выплачивают раз в год — сумма исчисляется индивидуально, в зависимости от суммы назначенной субсидии. Для получения поддержки дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не нужно, ее предоставят по информации, имеющейся в ПФУ.

Домохозяйства, которые не обращались за жилищными субсидиями и пособиями на покупку твердого топлива в 2024 году, но нуждаются в государственной поддержке, могут подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины до конца этого года. Дополнительная поддержка предоставляется автоматически после назначения субсидии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие доходы семьи и членов домохозяйства и за какое время учитываются при назначении субсидии. Для субсидии на твердое топливо это предыдущий календарный год.