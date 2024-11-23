Субсидії не для всіх: хто не може претендувати на допомогу держави

Для кожного випадку є виключення

Субсидії в Україні призначені для тих домогосподарств, які мають труднощі з оплатою житлово-комунальних послуг. Однак існує ряд причин, через які заявнику може бути відмовлено у отримання субсидії.

Згідно з постановою Кабміну, серед причин, борги за комунальні послуги, великі витрати та чималі статки. Основні причини відмови у наданні субсидії мають вийнятки, зокрема великі витрати допустимі, якщо вони були спрямовані на лікування тощо.

Заборгованість

Якщо у домогосподарства є заборгованість на комунальні послуги терміном 3 місяці і більше, це є підставою для відмови. Також причиною відмови є заборгованість за аліментами у члена домогосподарства або його родини.

Наявність незайнятих повнолітніх членів родини

Якщо у домогосподарстві я хоча б одна працездатна людина, яка при цьому не працює і немає вагомої причини цього робити, субсидію можуть не надати. Якщо людина не працює, вона має бути зареєстрована як безробітна, навчатися, лікуватися тощо.

Володіння транспортними засобами

Наявність автомобіля віком до 5 років або двох і більше автомобілів віком до 15 років (за виключенням мопедів і причепів) є підставою для відмови.

Фінансові активи та витрати

Якщо у когось із членів домогосподарства є депозит на суму 100 гривень і більше або якщо протягом року до звернення було здійснено покупку на суму понад 100 тисяч гривень, це може стати причиною для відмови. Зауважте, гранична вартість покупки ще до листопада становила 50 тисяч грн. Цю норму змінили зовсім нещодавно. Також, якщо людина придбала генеруючу установку для вироблення електроенергії, сума одноразового платежу, який не впливає на надання субсидії збільшується до 150 тисяч грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, якими способами можна дізнатися чи надали вам субсидію. Зробити це можна онлайн або телефоном.